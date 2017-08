Coupe de la Ligue : Le Tours FC s'impose largement contre Niort

Après deux défaites consécutives en championnat, le Tours Football Club s'est relancé en battant sèchement le Chamois Niortais (4-1) lors du premier tour de la Coupe de la Ligue, mardi soir au Stade de la Vallée du Cher. Le 22 août, les Tourangeaux accueilleront Le Havre lors du deuxième tour.

Bon dernier du championnat de Ligue 2 après deux journées, le Tours Football avait besoin d'une victoire pour retrouver confiance. Le dieu du football les a entendu. Les Ciels et Noirs se sont imposés avec la manière sur leur pelouse contre le Chamois Niortais (4-1), lors du premier tour de la Coupe de la Ligue. Le Tours FC a ouvert le score grâce à Hameur Bouazza (29ème). Quelques instants après, c'est le jeune attaquant Maki Tall qui a aggravé le score (34ème). Score à la mi-temps : 2-0.

"Retrouver de la confiance"

Au retour des vestiaires, les Tourangeaux ne sont pas arrêtés là en marquant deux fois coup sur coup, grâce à Raveloson (50ème) et Bayard (53ème). Et voilà le score à 4-0. Un comble pour une équipe qui n'avait pas encore marqué de la saison ! Les Niortais ont bien eu un sursaut en marquant sur coup franc à la 62ème minute, mais les Tourangeaux étaient, ce soir, trop forts. "Les matchs de coupe sont des matchs qui servent à regagner de la confiance. Ce soir, j'espère qu'on en a emmagasiné le plus possible pour le début de saison", a déclaré le coach tourangeau Gilbert Zoonekynd après la rencontre. Cela se vérifiera dès vendredi prochain, lors de la troisième journée de Ligue 2 contre le Stade de Reims, à la vallée du Cher. Avant de recevoir Le Havre le 22 août pour la suite de la compétition.