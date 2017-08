Coupe de la Ligue : match délicat ce mardi pour le Tours FC face au Havre

Ce mardi, le Tours FC accueille à 20h, au stade de la Vallée du Cher, le Havre dans le cadre du 2ème Tour de la coupe de la Ligue. Un match compliqué à gérer face au co-leader du championnat de Ligue 2.

En Football, c'est un gros morceau que le Tours FC affronte ce mardi soir pour le 2ème tour de la coupe de la Ligue. Les tourangeaux affrontent Le Havre à 20h, au stade de la Vallée du Cher. Le Havre actuellement co-leader du championnat de Ligue 2 avec Reims, et surtout qui a infligé une correction au TFC lors du premier match de la saison le 28 juillet dernier, victoire 3 buts à 0.

Tours reste de son côté sur 4 défaites consécutives en championnat, et un seul but marqué au compteur, c'était face à Niort vendredi dernier; match qui s'est soldé par une victoire des chamois 2 buts à 1 à domicile. Autant dire que le match de ce soir est crucial pour créer un électrochoc, et sortir de cette spirale du doute. C'est ce que pense l'entraîneur Gilbert Zoonekynd.

On est pas bien mais on a les joueurs pour faire une bonne saison - Le défenseur Florian Miguel

Face au Havre, l'actuel leader, la rencontre s'annonce donc très compliquée comme l'analyse le défenseur Florian Miguel qui garde malgré tout confiance. A 20 ans, Miguel a déjà passé 6 années à Tours et il a connu des situations plus dramatiques.

Tours FC/Le Havre. Coup d'envoi du match à 20h. Vendredi, le Tours FC accueillera Ajaccio pour le compte de la 5ème journée de Ligue 2.