C'était il y a 20 ans,la France remportait la coupe du monde de football ! Le 12 juillet 1998 face au Brésil, victoire 3-0 des Bleus de Zidane, Deschamps, Petit, Dessailly... Le Havrais Jean-Pierre Hureau,ancien président du HAC et ex vice-président de la Ligue Nationale de Foot était dans le staff.

Le Havre, France

La France est en liesse depuis mardi soir, depuis que les Bleus se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde de football en Russie, 20 ans après le premier sacre de l'équipe de France c'était le 12 juillet 1998.. Vous vous souvenez peut-être où vous avez regardé et fêté cette finale France-Brésil en 1998 gagnée 3-0 par les Bleus, et bien il y a un Havrais qui se rappelle particulièrement de ce moment. C'est Jean-Pierre Hureau, ancien président emblématique du club de foot havrais, du HAC. Jean-Pierre Hureau était surtout en 98, vice-président de la Ligue Nationale de Foot et forcement il faisait parti du staff lors de cette victoire inoubliable des Bleus de Zidane, Deschamps et Petit. Il a tenu dans ses mains la coupe du monde et a défilé sur les Champs-Elysée sur le bus à impérial après la victoire...

ça m'a permis de connaître des garçons avec de grandes qualités morales et humaines"

