Ce 2 juillet, on s'intéresse à celui de l'Angleterre.

Maillot, blason, hymne... aujourd'hui on lève le voile sur les symboles anglais

Le blason de l'Angleterre, c'est toute l'histoire d'un pays.

Le lion, symbole de puissance incarne l'Angleterre. Ici, il y en a trois, les uns en dessous des autres. Ces félins, gueules ouvertes représentent les territoires français occupés par les anglais au Moyen Age: l'Aquitaine et les deux Normandie, haute et basse. Un souvenir du XII ème siècle et de l'ancien roi conquérant, Richard Cœur de Lion.

Entre chaque lions, il y a des roses. Dix roses Tudor, du nom de la fameuse dynastie. Un symbole de paix dans le royaume anglais. Ces fleurs sont rouge au cœur blanc. Rouge, comme la rose de la maison Lancaster et blanc comme celle de la maison de York. Deux lignées royales en guerre pendant des années et réconciliées par la famille Tudor à sa prise de pouvoir en 1485.

En 1949, la fédération de football décide d'adopter ce blason unique et se distingue ainsi de l'équipe de cricket avec qui elle partageait jusqu'alors le même emblème.