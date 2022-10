Coupe du monde 2022 : il n'y aura pas d'écrans géants à Marseille

Après Lille, Strasbourg et Bordeaux, Marseille annonce qu'il n'y aura pas d'écrans géants dans la ville pour suivre les matchs de la Coupe du monde de football au Qatar.

Après Lille, Strasbourg et Bordeaux, la ville de Marseille annonce à son tour ce lundi qu'il n'y aura pas d'écrans géants dans la ville pour suivre les matchs de la Coupe du monde de football au Qatar (du 20 novembre au18 décembre). Un boycott de l'évènement car Marseille "ne peut contribuer à la promotion de cette Coupe du Monde (..) cette compétition s’est progressivement transformée en _catastrophe humaine et environnementale_, incompatible avec les valeurs que nous voulons voir portées au travers du sport et notamment du football", écrit la ville dans un communiqué.