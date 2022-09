Coupe du monde 2022 : "Moi, je ne me rendrais pas au Qatar si j'étais chef d'Etat", déclare François Hollande

Invité ce jeudi au festival "Demain le sport" organisé par franceinfo, France Télévisions et L'Equipe à la Maison de la Radio, François Hollande a déclaré : "Moi, je ne me rendrais pas au Qatar si j'étais chef d'Etat". L'ancien président de la République était invité pour participer à une conférence sur le rôle du sport dans la diplomatie. Réagissant aux appels à boycotter la future Coupe du monde au Qatar, François Hollande a indiqué qu'il ne pouvait "pas demander à des joueurs de ne pas aller à une compétition pour laquelle ils se préparent depuis des années. La position de ne pas y aller me paraît intenable".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"Je pense que pour un joueur du PSG évoquer le Qatar n'est pas forcément simple, par rapport à son employeur", a ajouté l'ex-chef de l'Etat. "En revanche, un joueur ou un sportif de haut niveau, et il y en a beaucoup, ont pu agir pour lutter contre le racisme dont ils étaient eux-même victimes. Ils ont pu sur certaines causes s'engager notamment sur la question climatique ou sur les droits de l'homme", a rappelé François Hollande. "Peut-être certains s'exprimeront lorsqu'ils seront à la Coupe du monde, mais ce n'est pas sûr, car ce n'est pas le lieu où il est commode de donner son point de vue alors qu'on attend du joueur qu'il remplisse d'abord sa mission qui est de gagner sa compétition", a-t-il dit.

"Quand Mbappé prend position sur un sujet, ça va considérablement mobiliser un certain nombre de jeunes (...) quand on voit le nombre de followers sur les réseaux sociaux", a-t-il ajouté. "Etre sportif ce n'est pas simplement jouer avec un ballon et courir vite, c'est aussi avoir un rôle social, et ce n'est pas si simple de faire peser sur les joueurs cette responsabilité", a estimé François Hollande.

En France, les députés de LFI ont fustigé jeudi la tenue du Mondial-2022 au Qatar, évoquant la "maltraitance des ouvriers immigrés" et les "matches climatisés à ciel ouvert", réclamant une "réponse politique forte des autorités françaises". Les appels à ne pas suivre le Mondial au Qatar, critiqué sur les droits humains ou l'environnement, commencent à apparaître à deux mois du coup d'envoi de la compétition, sans rencontrer un écho massif pour l'heure. "La positiion de dire aux téléspectateurs de ne pas regarder le match, heureusement qu'il n'y a personne derrière eux pour leur dire ce qu'ils doivent faire", a ajouté François Hollande.