Coupe du monde 2022 : où voir la finale France-Argentine en Dordogne ?

Souvenez-vous 2018, et même 2021, l'Euro de football et ses écrans géants à Périgueux en pleines soirées d'été. Ce temps semble bien lointain. La mairie de Périgueux, qui n'avait pas voulu faire de fan zone ou d'écran géant pour cette coupe du monde très controversée au Qatar, maintient sa position, même si les Bleus sont en finale.

A Bergerac, Sarlat, Nontron, Boulazac, Coulounieix et Marsac non plus, les mairies n'organisent pas de retransmission en plein air ou en salle. Mais des villages de Dordogne s'organisent pour que leurs habitants se rassemblent dimanche pour la finale, et des bars, restaurants ou associations font également des retransmissions.

Où voir la finale en Dordogne

- Saint-Léon-sur-Vézère : à 16 heures, en mode "auberge espagnole" à la salle des fêtes.

- Thenon : diffusion sur écran géant à la salle du marché couvert avec buvette et bar à huîtres

- La Roque-Gageac : retransmission du match au bar le Palmier, avec gouter organisé par l'amicale laïque de la Roque.

- Saint-Mayme-de-Peyrerol : au bar associatif "Le Saint Maymois"

- Marsac-sur-l'Isle : dans la salle de Padel le Mur-Mur

- Eyzerac : au bar le Clan-P, près de la RN21 en direction de Thiviers

- Périgueux : au bar Le Watson

- Sainte-Mondane : l'amicale laïque invite à voir la finale sur écran géant à la salle des fêtes. Portez une pizza, une quiche ou un gâteau à partager.

- Saint-Crépin-et-Carlucet : à la salle des fêtes à partir de 14h, organisé par l'asso Les Phares en l'air avec partie libre de pétanque pour commencer, diffusion du match, puis quiz sur le thème du foot et tombola

- Saint-Sauveur-de-Bergerac : le FC Coteau Pécharmant (club de football) retransmet la finale sur grand écran.

- Sainte-Marie-de-Chignac : au cabaret chez Oliv, à midi buffet à volonté, 20 euros par personne, diffusion du match sur écran géant à 16 heures

- Pomport : "grand écran, mais pas géant" dit la commune !

