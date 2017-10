Coupe du monde 2023 : Bordeaux aura peut-être son quart de finale

Le bordelais Serge Simon, vice président de la Fédération Française de Rugby nous a confié ce matin que cette possibilité avait été évoquée avec le maire Alain Juppé. Il termine actuellement son marathon des villes hôtes avant l'attribution de cette Coupe du Monde le 15 novembre.

Au fur et à mesure que se rapproche la date fatidique du 15 novembre, les échéances se font de plus en plus nombreuses. Ainsi hier à Bordeaux, une délégation de la Fédération Française de Rugby emmenée par le bordelais Serge Simon, est venue organiser toute une série d'animations sur la place Pey Berlard en vue de la Coupe du Monde 2023, avant une réunion et un dîner avec le maire Alain Juppé, et quelques joueurs de l'UBB. Si la France obtenait l'organisation de ce rendez vous, Bordeaux accueillerait plusieurs matches au Matmut Atlantique.

Un quart de finale à Bordeaux?

Dans cette hypothèse, 4 matches de poule auraient lieu chez nous, sans que l'on sache encore lesquels et l'éventualité d'un quart de finale au Matmut Atlantique a aussi été abordée lors de ce rendez-vous.

Reprendre nos positions au sein du rugby mondial

Concernant la rumeur de son éventuel départ de la Fédération, évoquée dans certains quotidiens sportifs, Serge Simon a mis les choses au point ce matin: même s'il accepte de prendre la Commission Féminine au sein de la World Rugby, cela se fera en parallèle avec ses fonctions au sein de la FFR. "Cela nous permettra même" poursuit-il, "de reprendre nos positions au sein des instances mondiales, ce que la précédente fédération avait un peu délaissé".

Partager et performer

Enfin, sur l'évolution du XV de France, le bordelais souhaite vivement que ce dernier aille beaucoup plus à la rencontre des licenciés partout ou il passe. " C'est facile dit-il de s'enfermer pour s'isoler mais à ce compte là, on ne partage plus rien".