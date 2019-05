Coupe du monde à Reims : plus de la moitié des billets sont déjà vendus

La coupe du monde féminine de football commence dans moins de dix jours, le 7 juin, et les billets se vendent très bien, notamment à Reims. La cité des sacres accueillera six matchs.

Reims, France

La billetterie fonctionne à plein à neuf jours de la coupe du monde féminine de football. La compétition, qui a lieu en France, va commencer le vendredi 7 juin et se terminer le dimanche 7 juillet. La Fédération internationale de football (FIFA) annonce que neuf matchs sont déjà à guichets fermés, dont un à Reims.

Plus de la moitié des billets vendus

A ce jour, 830 000 billets, sur un total d'1,3 millions, ont été vendus. Ce sont les matchs de l'équipe de France qui attirent le plus, ce qui est logique, la compétition ayant lieu dans hexagone. Sur les neuf sites retenus pour accueillir des matchs, Reims est pour l'instant 6°. 69.000 billets ont déjà été vendus, soit plus de la moitié des places disponibles pour les six rencontres. Le match à guichets fermés, c'est Etats-Unis (champion du monde en titre) contre Thaïlande, le 11 juin. Pays-Bas-Canada est presque complet également. 6000 supporters néerlandais sont annoncés au stade Delaune, pour cette rencontre qui aura lieu le 20 juin. Quatre autres matchs auront lieu à Reims à partir du 8 juin : Norvège-Nigéria, Jamaïque-Italie, Corée du sud-Norvège, et un 8° de finale le 24 juin.

Des journalistes, notamment étrangers, sont déjà sur place, et viennent retirer leurs accréditations. Mais si vous êtes curieux, n'espérez pas pouvoir vous approcher du stade Delaune : tout le secteur est déjà en zone d'exclusivité. Seules les personnes munies du précieux sésame peuvent approcher.

Pour les ventes, au niveau national, c'est bien sûr Paris qui se taille la part du lion, avec sept matchs programmés : près de 300.000 billets sont déjà vendus. Le match d'ouverture, France-Corée du Sud est à guichets fermés. Le site qui, pour l'instant, attire le moins, est Montpellier, qui accueillera cinq matchs. 40 000 billets ont été vendus, sur un total de 92 000 places disponibles.