Coupe du monde : à Tours, les bars seront complets pour la finale Argentine-France

Il semble bien loin, le temps des critiques et des appels au boycott. Depuis que la France a atteint les huitièmes de finale du Mondial de football, les fans semblent tous à l'unisson.

A chaque match des Bleus, les bars de Tours se remplissent à fond. Les rencontres y sont diffusées, la bière y coule à flots. Et pour la finale de ce dimanche contre l'Argentine, il ne devrait pas y avoir exception à la règle. Certaines enseignes demandent même de prendre ses précautions, et de réserver.

Des réservations obligatoires dans certains établissements

Comme au Croque Bedaine, rue Colbert. Là-bas, ce n'est d'ailleurs même plus la peine de réserver pour dimanche. Le bar restaurant est complet depuis la victoire en demi finale . "Les gens réservent à l'avance. Ils veulent avoir des places parce qu'il fait froid et qu'ils veulent être au chaud" raconte le patron, Romain Benard. "Et du coup, depuis les huitièmes, je suis complet à chaque fois. Dès le soir de la demi-finale, on me réservait des places pour dimanche. Donc je suis déjà complet".

Depuis les huitièmes de finale, il a du dire non à une centaine de personnes. Pourtant, au tout début de ce Mondial, il ne s'y attendait pas vraiment. "Il fait froid, c'est l'hiver. Les gens n'ont pas l'habitude d'une Coupe du monde en hiver. Il y a eu les problématiques politiques. Donc forcément, j'étais mitigé au départ. Mais j'ai eu des habitués qui aiment mon établissement et qui savent que c'est familial. Donc c'était un moyen de se retrouver entre amis et de passer un bon moment".

Des bars qui s'annoncent complets partout

Même chose au Délirium Café, toujours dans le Vieux Tours. Clément y est salarié. "Les gens se prêtent au jeu, mine de rien, malgré tout ce qu'il peut se dire. Donc nous, on est complet tout le temps dès qu'il y a des matchs. L'ambiance est bon enfant. On adore".

Pour la finale, toute l'équipe du bar, une petite dizaine de personnes, sera d'ailleurs mobilisée. Pas de réservations mais l'établissement sera ouvert une heure avant le coup d'envoi.

Et si la France gagne ? Dans ce cas, c'est Romain du Croque Bedaine qui le résume le mieux. "Je pense qu'on va pousser jusqu'à loin. On n'est pas couché" éclate-t-il de rire.