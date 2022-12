Coupe du monde : ancien candidat de "L'Amour est dans le pré", Jean-Claude raconte son voyage au Qatar

J-1 avant la grand finale du Mondial au Qatar ! Les Bleus affrontent l'Argentine pour décrocher une troisième étoile ce dimanche. Vous serez sans doute nombreux à regarder cette finale devant votre télé (ou à la radio). Parmi les supporters des Bleus, il y a Jean-Claude, fan inconditionnel de l'équipe de France. Cet agriculteur de Manthelan, ancien candidat de "l'Amour est dans le pré" sur M6, est parti au Qatar pour assister à deux matchs de la France. Perruque tricolore, écharpe et serre-terre bleu blanc rouge sur la tête, il raconte son expérience à France Bleu Touraine.

Moins de ferveur populaire au Qatar

Jean-Claude s'est envolé au Qatar pour assister à deux matchs de l'équipe de France : contre la Tunisie, match perdu des par les Français et la Pologne en huitièmes de finale. Grand fan de football, il avait déjà assisté à quelques rencontres quatre ans auparavant en Russie. Pour lui, l'ambiance était un peu moins bonne dans l'émirat : "La ferveur est diminuée car en Russie on était tous ensemble, au cœur de la ville. Là, nous étions dans des bâtiments tout neufs, des bâtiments incroyables mais nous étions isolés. Il fallait 40 minutes entre le bus et le métro pour arriver au stade". En revanche, Jean-Claude a réussi à se rassembler avec d'autres supporters au souk de Waqif, dans la capitale Doha : "C'était le plus gros rassemblement, il n'y a que là qu'on pouvait trouver un peu d'ambiance".

Jean-Claude n'a pas non plus retrouvé les grands cortèges dans les rues pour rejoindre les stades : "Normalement c'est des fêtes incroyables, on défile dans les rues ! J'ai des souvenirs dans le métro de Moscou où les gens nous applaudissaient. C'est magique. Mais au Qatar il n'y a pas eu de cortège c'était compliqué avec l'alcool' poursuit le Tourangeau qui a d'ailleurs attrapé froid à cause de la climatisation dans les stades.

Jean-Claude, le porte-bonheur des Bleus ?

L'ancien candidat de "L'Amour est dans le pré" s'est promis d'assister à toutes les coupes du monde jusqu'à sa mort. Il a déjà 1998, 2018 et donc 2022 à son palmarès. Lors de ces trois éditions, la France a atteint la finale ce qui fait dire à Jean-Claude qu'il porte chance aux Bleus : "Je ne sais pas si je suis une mascotte ou quoi mais si les Bleus gagnent cette finale ça voudrait dire que je dois continuer à faire les coupes du monde car on va toutes les gagner" s'amuse-t-il. "C'est quand même hallucinant ! J'aurais dû y aller plus tôt en fait, on serait peut-être à quatre ou à cinq (étoiles, ndlr), comme les Brésiliens !".

Le match diffusé à Manthelan

Jean-Claude assistera très certainement au match dans sa commune Manthelan où le match sera projeté sur grand écran dans la salle des fêtes. L'évènement est organisé par l'amicale des sapeurs-pompiers. L'ouverture des portes est prévue à 15h.