Coupe du monde : au Qatar, le traitement des travailleurs migrants en question

Soupçons de corruption, négation des droits de l'Homme et désastre écologique... La prochaine Coupe du monde organisée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre fait plus parler d'elle pour les nombreuses polémiques qu'elle suscite que pour son aspect sportif. Alors que la planète foot braque ses yeux sur ce petit pays de la péninsule arabique, France Bleu revient sur les raisons d'un tel scandale.

Y aura-t-il des supporters devant leur télé pour soutenir les Bleus durant la Coupe du monde ? A en coire un sondage Odoxa, près de la moité des Français seulement (46%) ont l'intention de suivre la compétition qui se tient au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. C'est vingt points de moins par rapport à la précédente Coupe du monde de 2018 en Russie. La raison principale de ce désintérêt provient de la préoccupation des personnes interrogées concernant la situation locale en matière de droits de l'Homme. 78% des sondés se disent préoccupés. Et ils sont 66% à penser que l'exposition mondiale ne changera rien à la problématique.

Combien de travailleurs migrants sont-ils morts dans les chantiers du Qatar ?

Car outre l'aspect écologique, c'est principalement les raisons humanitaires qui recueillent la majorité des critiques liées à l'attribution au Qatar de la Coupe du monde. Attirés par la perspective de meilleurs salaires, ces migrants, pour la plupart originaires du sous-continent indien, des Philippines et d'Afrique, représentent près de 90% des 2,8 millions d'habitants de l'émirat. Une question glaçante résume la situation : combien de travailleurs migrants sont-ils morts dans la fournaise des chantiers des stades de la Coupe du monde ? Cette question au centre des critiques visant l'émirat gazier semble destinée à ne jamais obtenir de réponse précise.

Un chiffre a fait couler beaucoup d'encre: celui de 6.500 étrangers morts au Qatar depuis l'attribution du Mondial en 2010, avancé en février 2021 par The Guardian. Le quotidien britannique, qui a travaillé sur des données fournies par les autorités de cinq pays d'Asie du sud-est, a expliqué que "les actes de décès" sur lesquels il s'est appuyé "ne sont pas classés par profession ou lieu de travail". Mais de nombreux médias occidentaux ont fait un raccourci et repris ce chiffre en imputant ces décès uniquement aux chantiers des stades du Mondial, accidents, crises cardiaques dues à la chaleur ou l'épuisement, etc.

Trois décès officiellement reconnus dans les chantiers des stades

Officiellement, il y a eu trois décès dans les huit stades du Mondial. Un rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui a un bureau à Doha, a conclu que 50 travailleurs étaient morts dans des accidents du travail en 2020 et que 500 autres avaient été blessés gravement. L'OIT note cependant des lacunes dans le système d'enquête et de recensement des décès et indique que leur nombre pourrait être plus élevé.

Aucune ONG internationale de renom n'a repris le chiffre de 6.500. Amnesty International et Human Rights Watch (HRW) ont demandé à la Fifa de mettre en place un fonds d'indemnisation pour les travailleurs migrants, sans donner de bilan. "Ce chiffre est devenu iconique parce qu'il répond à une question à laquelle personne ne peut répondre", estime le Français Jean-Baptiste Guégan, enseignant et auteur de la Géopolitique du sport.

Chaleurs extrêmes

"Sans thermomètre, impossible de prendre la température", résume un syndicaliste français ayant visité à de nombreuses reprises les chantiers. A titre de comparaison, en 2019, le secteur du BTP en France a enregistré 215 décès. "Mais dans un pays avec 20 fois plus d'habitants" que le Qatar, précise une source proche des ONG internationales. Faute d'enquête sur les "décès d'employés, il est difficile de savoir combien sont morts à cause des chaleurs extrêmes, mais il n'y a aucun doute sur le fait que la question est extrêmement grave", dit Steve Cockburn, directeur du programme Justice économique et sociale d'Amnesty International.

"Que ce soit sur des chantiers liés au Mondial ou non, des milliers de morts restent inexpliquées sur les dix dernières années, et au moins des centaines sont probablement liées aux dangereuses conditions de travail", poursuit-il. "C'est assez simple de s'abriter derrière ce flou. Si les autorités qataries n'ont pas prémédité ces lacunes, elles sont aujourd'hui un bouclier", analyse une source proche d'ONG internationales.

En octobre, sur France 5, le journaliste français Quentin Müller, auteur du livre "Les esclaves de l'homme-pétrole", pointait du doigt un gros trou : "On n'a pas les statistiques pour les pays africains", seconde région d'origine des travailleurs migrants au Qatar. Autre donnée manquante selon lui, les décès des travailleurs rentrés chez eux malades, notamment en raison de "problèmes rénaux" dus à la mauvaise désalinisation de l'eau fournie aux travailleurs.