Coupe du monde au Qatar : la ville de Saint-Brieuc n'installera pas d'écran géant

Pour justifier sa décision, la municipalité indique qu'elle veut ainsi être "fidèle à ses valeurs humanistes et écologistes". Comme d'autres communes en France, Saint-Brieuc a choisi de ne pas retransmettre les matches de la coupe du monde de football organisée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochain.

Dans un communiqué, la municipalité reconnait " l_e caractère populaire de cet évènement international majeur du sport", mais elle rappelle qu'elle a voté des délibérations d'urgence écologiste et d'urgence sociale. Elle estime ainsi être en contradiction avec ces engagements en participant à la retransmission des matchs. Elle précise que "l_es matches se dérouleront dans des stades climatisés, équipements eux-mêmes construits dans des conditions humaines parfaitement indignes et qui ont conduits à la mort de plusieurs milliers d’ouvriers. La place des femmes mise en valeur dans le pays organisateur est également en contradiction avec ce que nous prônons, à savoir l'égalité entre les femmes et les hommes."

La ville de Rennes a également pris la décision de ne pas installer d'écran géant pour suivre le mondial de foot.