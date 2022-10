Coupe du monde au Qatar : les mairies berrichonnes divisées sur la retransmission des matchs

Plusieurs communes du Berry avaient installé des écrans géants lors de la Coupe du monde de football 2018, notamment pour la finale. C'était le cas bien sûr de Châteauroux, Bourges mais aussi de Lignac ou encore Valençay. Alors que beaucoup de mairies en France décident de boycotter la Coupe du monde 2022 au Qatar , les municipalités berrichonnes sont pour l'heure divisées.

Châteauroux diffusera les matchs, pas Bourges ni Issoudun

Châteauroux a décidé d'installer un écran géant sur le parvis d'Equinoxe comme en 2018 pour la demi-finale et la finale si les bleus de Didier Deschamps sont qualifiés. Il s'agit "d'être patriote et supporter notre équipe" explique-t-on du côté de la municipalité, arguant par ailleurs que la décision d'organiser la Coupe du monde au Qatar a plusieurs années et qu'il est un peu tard pour la contester.

Bourges a choisi de son côté de ne pas installer de fan-zone et d'écrans géants par "soucis d'écologie". "On demande de faire attention, d'avoir une ligne de conduite aux administrés, ce ne serait donc pas logique d'organiser des retransmissions en plein air en plein mois de novembre" explique la commune. "Nous étions en train de regarder, de réfléchir à ce que l'on allait faire lorsque les premières décisions de boycott ont été annoncées" ajoute la municipalité.

Issoudun suit la même voie. Pas de retransmission, pas d'évènement particulier pour des raisons "multifactorielles". Ce qui motive la commune c'est à la fois un argument écologique, mais aussi économique au regard des finances de la commune, ainsi que la défense des valeurs et des droits de l'homme.

Plusieurs communes n'ont pas encore pris de décision

D'autres communes en revanche n'ont pas encore statué et vont se décider dans les prochaines semaines**. C'est le cas de Vierzon** où le sujet devrait être abordé en réunion d'ici une quinzaine de jours**. Au Blanc, rien n'était prévu jusqu'à présent** : "la finale a lieu lors du week-end du marché de noël donc on pensait laisser le soin aux cafetiers d'organiser des retransmissions" explique la municipalité, qui ajoute que depuis la vague de boycott rien n'a été rediscuté. Contacté, le maire de Bélâbre indique de son côté qu'aucune décision n'a été prise, le sujet n'a pas encore été abordé en conseil municipal, il précise : "Lors de la dernière Coupe du monde un écran avait été installé parce que la France disputait un match important." À Aubigny-sur-Nère, rien d'acté non plus, "la priorité du moment ce sont les économies d'énergie, pas la Coupe du monde" avance la maire, qui ajoute que "si la France va en finale on se posera la question, mais là aujourd'hui je ne sais pas".

Paris, Marseille, Strasbourg, Bordeaux , ou plus près de chez nous, Périgueux et Limoges plusieurs villes annoncent qu'elles n'installeront pas de dispositif et qu'elles vont boycotter la Coupe du monde 2022 au Qatar.