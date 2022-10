Coupe du monde au Qatar : pas d'écran géant à Belfort, Montbéliard et Lure

A un mois et demi de la coupe du monde de football au Qatar, les villes de Belfort, Montbéliard et Lure annoncent à leur tour qu'elles ne retransmettront pas les matchs de la France sur écran géant.

Pour la maire de Montbéliard, Marie-Noëlle Biguinet, les conditions d'organisation de ce mondial sont inacceptables : " Au moment de l'attribution de cette coupe du monde, on aurait dû se poser la question de la pertinence de ce choix. La question environnementale n'était sans doute pas aussi importante à l'époque mais elle était quand même présente. Et on n'en a pas tenu compte. Et aujourd'hui avec les problèmes climatiques et énergétiques, c'est tout à fait inopportun . Et puis, il y a la question sociale. Il y a eu des milliers de morts sur les chantiers des stades et des travailleurs migrants en nombre important. Nous ne pouvons pas cautionner cette coupe du monde dans ces conditions."

Même sentiment à Lure où le maire Eric Houley est lui aussi défavorable à la retransmission des matchs : "Nous avons déjà retransmis des matchs sur écran géant à Lure mais là nous ne le ferons pas pour des raisons qui tiennent au respect des droits de l'Homme où le Qatar n'est pas exemplaire, et aussi à la transition écologique puisque c'est un signal bien négatif que d'organiser cette coupe du monde au Qatar en plein hiver."

Depuis quelques jours de nombreuses villes font part, elles aussi, de leur volonté de n'installer ni écran géant ni fan zone. Comme Lure et Montbéliard, la grande majorité entend dénoncer les dépenses d'énergie liées à la climatisation des stades qatari en plein désert, à l'heure de la sobriété, mais aussi le non respect des droits humains. Selon une enquête du Guardian, 6500 ouvriers sont morts au Qatar dans la construction des stades.

Un argument hypocrite

Mais pour Pierre-Jérôme Collard, adjoint au sports à la mairie de Belfort, cet argument est hypocrite : "C'est un peu opportuniste quand on sait que la coupe du monde a été attribuée au Qatar il y a plus de 10 ans. Je veux bien entendre que la problématique environnementale n'était pas aussi forte à l'époque mais la question des droits de l'Homme était déjà là."

Pierre-Jérôme Collard reconnaît tout de même que ces problématiques écologique et sociale ont pesé un peu dans la décision de la mairie de Belfort de ne pas retransmettre les matchs mais ce n'est pas ce qui a motivé cette décision. "Nous avons été parmi les premiers à installer des fans zone et des écrans géants lors des précédents gros événements, explique Pierre-Jérôme Collard, l'adjoint aux sports à la mairie de Belfort. Mais là, on n'est plus dans la philosophie des débuts. A l'époque, on voulait amener le sport dans la ville et créer des moments de partage. C'est vite devenu très populaire avec par exemple des milliers de personnes place de l'Arsenal pour le mondial 2018. Mais cette fois, les matchs auront lieu l'après-midi quand les gens travaillent et en plus en hiver. Ce n'est pas propice à ce partage qu'on souhaitait au départ."

Et puis le contexte n'est pas le même que lors des précédents événements. "Aujourd'hui on est dans un contexte de contrainte budgétaire très forte avec la flambée des prix de l'énergie. On a annoncé un plan d'économie d'énergie donc on ne peut pas dire d'un côté on fait des économies et de l'autre on installe un écran géant. Pour toutes ces raisons, on ne retransmettra pas les matchs non plus."

La coupe du monde débutera le 20 novembre.