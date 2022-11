Coupe du Monde : boycotter ou diffuser, les bars parisiens font leur choix

Dans le quartier de Châtelet-Les Halles, nombreux sont les bars qui diffusent la Coupe du Monde. Le Galant en fait partie, et c'est une tradition pour l'une des gérantes Pauline Nickman : "A chaque événement sportif, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde, on diffuse. Cette année, on ne s'est pas posés la question, on savait qu'on allait la diffuser." Pour la jeune femme, il ne faut pas faire porter aux joueurs une responsabilité qu'ils n'ont pas : "On sait que beaucoup de gens boycottent, mais il ne faut pas oublier que le foot reste un sport, les joueurs n'ont pas choisi d'aller au Qatar, donc pourquoi les sanctionner ?"

Même si elle reconnaît qu'une Coupe du Monde en hiver, "avec le froid, la pluie et sans chauffage sur la terrasse", ce n'est pas simple, elle se réjouit de cet événement sportif : "on n'est pas contents que ce soit au Qatar, mais on est contents qu'il y ait la Coupe du Monde car c'est un événement sympa, joyeux, où tout le monde se parle." Lors du premier match des Bleus mardi contre l'Australie, sa terrasse était remplie de clients et elle espère en voir autant samedi après-midi pour le match contre le Danemark.

Bingo drag-queen et karaoké

Mais d'autres bars du quartier ont choisi de ne pas diffuser les matchs, comme le Rhinocéros. Ce bar était pourtant connu pour diffuser les matchs lors des précédentes éditions de l'Euro et de la Coupe du Monde. Mais cette année, la gérante Marion Picard de Rolland a échangé avec ses équipes fin août, et ils ont collectivement décidé ne pas participer à la diffusion de l'événement : "Les principales raisons étaient l'écologie, les droits de l'Homme et tous les scandales liés à cette Coupe du Monde, qui ne représentaient pas l'image qu'on voulait véhiculer."

Mais Marion souhaitait animer son bar pendant cette période : "On s'est dit que c'était dommage de ne rien proposer notre clientèle d'habitués et puis ce n'est pas parce que tu ne regardes pas la Coupe du Monde que ça ne peut pas être un jour de joie et de fête !" Le Rhinocéros accueille donc des soirées bingo animées par une drag-queen, Catherine Pine O’Noir, et des soirées karaoké, notamment une le 30 novembre.

Si le choix a été très bien accueilli par la clientèle du bar, la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux a entraîné une vague de commentaires haineux en ligne : "Les commentaires attaquent la personne qu'on voit sur la vidéo, qui est la cheffe du restaurant, et aussi nos choix : on a eu des commentaires LGBTophobes", qui ciblent notamment le choix d'une drag-queen pour animer la soirée bingo. "Le fait de faire appel à une drag-queen pour un bingo, c'est hyper sympa, se défend Marion Picard de Rolland, c'est une personne géniale et on est très contente de l'avoir !" L'équipe du Rhinocéros a prévu de continuer ses soirées bingo et karaoké pour les soirs de match de la Coupe du Monde, et même d'organiser d'autres événements pour animer leur bar.