Coupe du monde de cyclocross à Flamanville : les bénévoles dans le sprint final

Dans le parc du château de Flamanville, les bénévoles ont les mains dans le cambouis à trois semaines de l'étape manchoise de la Coupe du monde de cyclocross, le week-end du 16 janvier 2022. C'est une première pour le département, et une grande fierté pour les organisateurs. "Le dessin du circuit est complètement terminé. Les piquets sont quasiment tous mis. On attend le dernier moment pour poser les filets. Les équipes ont bien progressé. Et puis on a eu la météo avec nous", confie Mickaël Lemardelé, le président du comité d'organisation.

Cet événement, c'est une sacrée machine : 1.800 piquets à installer le long du circuit de 2,9 kilomètres, 8 à 900 barrières attendues... et une armée de bénévoles. Une mécanique bien rôdée résume Laurent : "On a l'habitude avec les championnats de France. Là, je dirais que c'est plus facile même, il y a moins de pression. On travaille dans la sérénité. Le calendrier est très bien défini : c'est du travail d'orfèvre". Jusque là, une vingtaine de bénévoles en moyenne vient aider à la préparation, le plus souvent le week-end. Les effectifs vont monter à une cinquantaine par jour dès début janvier, et même plus de 300 le week-end de la course (en plus de quelques 80 techniciens, arbitres, etc.). ce qu'il reste à faire, c'est notamment l'installation des visuels, des panneaux et de 1.000 mètres carrés de chapiteaux pour l'accueil des invités, la restauration et la buvette.

Il y a des affinités qui se créent. Les gens ne se cherchent plus. On a quelques nouveaux retraités qui apportent un peu de sang neuf dans l'équipe. On a une équipe hors pair - Mickaël Lemardelé, président du comité d'organisation

Le week-end de la Coupe du monde, plus de 300 bénévoles seront mobilisés, comme Laurent © Radio France - Pierre Coquelin

L'hypothèse d'un huis clos sur la table

Une question reste en suspens : y aura-t-il du public à Flamanville ? Ce dimanche, l'étape de la Coupe du monde à Termonde en Belgique a été maintenue, mais à huis clos. C'est une hypothèse également sur la table pour Flamanville. _"_On espère qu'il y aura du public : on attend 10 à 12.000 spectateurs. On sait d'ores et déjà que le pass sanitaire sera obligatoire", note Jean-Pierre, un des bénévoles mobilisés. Un Flamanvillais qui souligne que le cyclocross est habitué des changements de dernière minute, comme les tempêtes ou la neige.

Dans les bois, Jean-Claude, un Valognais qui organise également la cyclosportive JCM, a déjà envie d'y être : "Le championnat de France en 2020, c'était déjà très fort. Là, on peut dire que le staff a eu une belle étoile. ça va crescendo". Le Manchois espère voir les plus grands débarquer dans le Cotentin, à commencer par les cadors comme le Belge Wout Van Aert et le Néerlandais Mathieu Val der Poel. La liste des engagés ne sera connue que le lundi ou le mardi avant la course.