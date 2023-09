Coupe du monde de cyclocross à Flamanville : "Une date positive pour voir des grands noms"

Ce sera un des gros événements de la fin d'année dans la Manche. Le dimanche 3 décembre, sur la côte ouest, le parc du château de Flamanville va accueillir la sixième manche de la Coupe du monde de cyclocross. Un retour puisque la compétition est déjà passée par là en janvier 2022. Une expérience qui a poussé les organisateurs à se "professionnaliser", à "sous-traiter" certaines choses. "On n'est pas encore dans le rush final, mais les choses s'accélèrent. Entre les échanges avec les partenaires, les institutions, l'Union cycliste internationale... Il y a du travail", explique Stéphane Leclère, le président du comité d'organisation de cette Coupe du monde à Flamanville.

A la conquête des partenariats

Cette étape de la Coupe du monde et l'organisation de deux manches de la Coupe de France le week-end suivant représentent au total un budget de 600.000 euros. Et le nerf de la guerre, c'est les partenariats. Une société, dirigée par Mickaël Lemardelé, s'occupe de la question. Les organisateurs se félicitent d'avoir signé un contrat avec BigMat International, qui sera le partenaire privé principal de l'épreuve. "Le contexte économique est tendu : on a plusieurs de nos partenaires historiques qui ne peuvent pas suivre à la hauteur de ce qu'ils faisaient jusqu'ici, souligne Stéphane Leclère. Je m'attendais à ce que ce soit compliqué, mais pas à ce point. C'est un travail assez gigantesque qui monopolise des gens à temps plein".

Autre événement qui "complique" un peu les choses : les jeux olympiques de Paris 2024. "Tout le monde a les JO dans le visu. Mais on va y arriver, on est optimistes. on a trouvé d'autres partenaires : ça permet d'ouvrir de nouveaux champs et de donner envie à d'autres de venir vers nous", ajoute le président.

Trois cents bénévoles seront mobilisés les jours des épreuves. Sans compter les préparatifs. Une plateforme en ligne vient d'être mise en place pour le recrutement de ces petites mains : déjà plus d'une cinquantaine de personnes s'est inscrite. "On est plutôt dans les temps", résume Stéphane Leclère.

Valeur marchande et image

L'autre grande question qui est sur toutes les lèvres, c'est de savoir qui sera en piste pour cette Coupe du monde à Flamanville ? Les cadors mondiaux seront-ils présents, à savoir le Belge Wout Van Aert, le Néerlandais Mathieu Van der Poel et le Britannique Tom Pidcock. "C'est un vœu pieux, mais il est encore trop tôt pour se faire des films, lance le président du comité d'organisation. Les coureurs eux-mêmes ne savent pas leur programme de préparation, s'ils participeront aux championnats du monde, etc. Mais une chose est sûre : le gratin mondial sera là !" Et puis Flamanville arrive en sixième position dans un calendrier de quatorze étapes de Coupe du monde : en plein milieu, c'est l'idéal. "La date est assez positive pour voir les grands noms, c'est vrai", note Stéphane Leclère.

Des cadors qui seraient la meilleure des cartes de visite. "L'an dernier, on est allés à Besançon pour la Coupe du monde. Le simple fait d'avoir annoncé Mathieu Van der Poel une semaine avant la course a fait redémarrer la billetterie. Ils ont une valeur marchande indéniable en plus de leur image. Mais c'est sûr que la seule présence d'au moins un des trois apportera du monde supplémentaire", note le président. On attend 10.000 spectateurs pour cette manche de Coupe du monde à Flamanville.