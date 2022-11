Coupe du monde de foot : "Le Qatar peut en sortir très mal vu", estime le sociologue grenoblois Michel Raspaud

Stades sortis des sables, foules immenses aux portes du désert... La Coupe du monde de la démesure débute dimanche au Qatar , après douze ans de préparatifs et de polémiques sans précédent. "Il ne faut pas politiser le sport" estimait jeudi le président Emmanuel Macron. "Le sport est politique, l'équipe de France est sous la tutelle du ministère des Sports", rappelle sur France Bleu Isère le sociologue du sport Michel Raspaud, enseignant à l'université Grenoble Alpes. Il est l'invité de France Bleu Isère ce vendredi 16 novembre.

France Bleu Isère : Vous avez écrit récemment un article sur les enjeux sécuritaires de cette Coupe du monde. Le Qatar va accueillir 1 million et demi de touristes, c'est la moitié de la population du pays, c'est considérable. Le Qatar est prêt ?

Michel Raspaud : Oui, c'est absolument considérable, surtout dans une période aussi réduite que la durée de la Coupe du monde, puisque c'est environ quatre semaines. Mais il faut rappeler qu'avant le blocus opéré par l'Arabie Saoudite et ses alliés et avant la pandémie de Covid, le Qatar accueillait quand même près de 3 millions de touristes par an. Le problème, c'est la concentration sur une période très réduite de cette masse de touristes, dont un certain nombre d'entre eux seront hébergés à l'étranger. Cela pose le problème des avions etc. Mais c'est aussi un enjeu sécuritaire important, par la question du comportement de ces touristes, du hooliganisme, etc. Et puis il y a la consommation d'alcool, même si celle ci va être très encadrée.

La France a envoyé 200 gendarmes sur place au Qatar pour aider à ce maintien de l'ordre. Est-ce habituel ce type de coopération ?

La coopération avec le Qatar a débuté dès l'année 2006 à l'occasion de l'organisation des Jeux asiatiques à Doha, qui avait rassemblé plus de 8.000 athlètes, ce qui est déjà considérable. Donc, c'est une coopération de longue date, cela fait assez longtemps que le Qatar et la France ont de bonnes relations, en particulier en termes économiques, mais aussi évidemment en termes sécuritaires.

L'enjeu d'image pour le Qatar est crucial pour cette Coupe du monde. Il y a cette polémique autour des faux supporters pour illustrer la supposée ferveur dans le pays. Est-ce qu'au final, ça ne fait pas plus de mal que de bien au Qatar ?

Toutes les questions polémiques qui tournent autour de l'organisation de cette Coupe du monde font du mal au Qatar, c'est une évidence, notamment cette question des supporters. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois puisqu'en 2015, à l'occasion de l'organisation de la Coupe du monde de handball, il y avait là aussi des supporteurs qui étaient très bien traités par le Qatar, ils accédaient aux matchs gratuitement etc.

Mais toutes ces polémiques autour de ce pays et en particulier des conditions de vie des travailleurs étrangers, c'est bien entendu problématique pour l'image de marque du Qatar. Et récemment, le ministre des Affaires étrangères du Qatar a réagi de manière assez ferme en disant que c'était selon lui des fausses polémiques et des polémiques crées à dessein pour noircir l'image du Qatar.

Le Qatar peut-il sortir de cette Coupe du monde avec une image plus dégradée qu'avant ?

Oui, il peut sortir mal vu, si un certain nombre de choses se déroulent mal. Déjà l'organisation de la Coupe du monde elle-même, des matchs etc. Et puis toutes ces forces de l'ordre internationales - la France n'est pas la seule - vont être "sur le pied de guerre" par rapport à la sécurité. S'il y a des incidents avec les supporteurs et qu'il y a des réponses disproportionnées, cela peut donner une image de marque tout à fait négative pour le Qatar.

Plusieurs villes françaises, dont Grenoble, appellent au boycott. Il n'y aura pas d'écran géant par exemple à Grenoble. Est-ce inédit cette levée de boucliers ?

En ces termes-là oui tout à fait. Parce que les coupes du monde précédentes ne posait pas de polémique, même en Russie il y a quatre ans, il y avait des fan zones en France, c'était rentré dans les habitudes. Alors, quand la Coupe du monde - ou l'Euro de football également - se déroule en été, c'est différent, les gens vont se rassembler, il fait chaud, c'est agréable. Là, l'hiver est presque là, c'est quand même beaucoup plus facile de ne pas organiser ces fan zones. Et puis cela permet de prendre une position politique par rapport au Qatar.

Dernière question rapide : Emmanuel Macron a indiqué qu'il ne fallait pas politiser le sport. Vous, sociologue du sport, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord ?

Absolument pas, le sport est politique. Il ne faut pas oublier que l'équipe de France de football est gérée par la Fédération française de football qui, elle même, est sous la tutelle du ministère des Sports. Et j'ai entendu récemment un directeur du ministère déclarer très clairement que les équipes nationales étaient au service de la diplomatie française. Il existe d'ailleurs un ambassadeur du sport au sein du ministère de l'Europe et des Relations internationales, conjoint avec le ministère des Sports. Donc le sport est politique.

Le dernier ouvrage de Michel Raspaud traite du pays du football, le Brésil : "Le sport au Brésil : XIXe-XXIe siècle", publié en 2016 aux éditions Chandeigne .