Coupe du monde féminine 2019 : à Vignoux-sur-Barangeon, Charlotte Bilbault "était plus forte que les garçons"

Vignoux-sur-Barangeon, France

C'est à Vignoux-sur-Barangeon que Charlotte Bilbault a fait ses premiers dribbles, qu'elle a marqué ses premiers buts. Dès l'âge de six ans, elle prend sa première licence de football sous les yeux de son père et de ses frères, déjà au club de la commune. 23 ans après, la voilà qui s'apprête à jouer la Coupe du monde de foot féminin. Un parcours exceptionnel qui inspire les jeunes. "C'est impressionnant de voir une fille dans un si petit club comme Vignoux qui arrive à la Coupe du monde. Ça nous motive plus", témoignent plusieurs enfants.

Des enfants comme nous, on peut être célèbre plus tard et monter au très haut niveau, comme Charlotte"

Une ambassadrice du foot féminin

En Berry, Charlotte Bilbault est devenue une ambassadrice du football féminin. "Pour le club, c'est une vraie reconnaissance. On essaie de faire reconnaître le football féminin, on essaie d'encourager les petites à se lancer. Le foot féminin se démocratise", se félicite Philippe Prot, le président du club. Une section féminine séniors existe au club, une section junior pourrait être créée.

Très régulièrement, la joueuse de l'équipe de France revient sur la pelouse du CS Vignoux-sur-Barangeon. "On est fiers pour elle et on est contents pour les éducateurs bénévoles. Ils ont su la motiver à continuer le foot. On la remercie du travail qu'elle a fourni et de rester elle-même. Elle était compétitrice dans l'âme. Elle a toujours travaillé, ce qu'elle a aujourd'hui, elle le mérite", sourit Philippe Prot.

Beaucoup de travail fourni donc. Et aussi énormément de talent, se rappelle son premier éducateur. "Elle était plus forte que les garçons. À la fin des entraînements, on faisait des petits matchs. Tout le monde voulait jouer avec Charlotte et l'avoir dans son équipe", raconte Jeff Morlixa.