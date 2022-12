Coupe du monde de football : comment un couple franco-marocain de Chécy a vécu la demi-finale France-Maroc

19h30. Le poste de télévision est déjà allumé chez la famille Leistel à Chécy. France-Maroc : la demi-finale de la Coupe du monde de football au Qatar s'annonce chaude, y compris devant le petit écran. "J'ai toujours supporté la France, mais là, aujourd'hui, je ne peux pas, je suis à fond derrière le Maroc", explique Hayat, 51 ans, directrice commerciale dans le prêt-à-porter, née à Marrakech et arrivée en France à l'âge de 20 ans. "Je suis né à Nancy, la ville de Platini, réplique Jean-Marc, 63 ans, ingénieur dans le nucléaire, et c'est au Maroc que j'ai rencontré Hayat, évidemment mon cœur est partagé ce soir, mais avec quand même une préférence pour la France."

20h00. Coup d'envoi de la rencontre. Malak, la nièce, est arrivée, rejointe par 4 amis, dont Sanaa, qui a la binationalité française et marocaine, et qui habite St-Jean-de-la-Ruelle. S'y ajoute un groupe WhatsApp créé pour l'occasion - intitulé "demi-finale" - avec 12 participants, la plupart membres de la famille et vivant au Maroc. "Ma mère me dit qu'elle tourne la tête pour ne pas regarder le match, jusqu'à ce que les Marocains marquent !", sourit Hayat.

"Ça ne pouvait pas mieux commencer !"

20h05. La France ouvre le score grâce à Théo Hernandez. "Magnifique ! s'enflamme Jean-Marc. La percée de Griezmann, M'Bappé contré et Hernandez qui déclenche la frappe, ça ne pouvait pas mieux commencer. Ça va contraindre les Marocains à sortir, et on pourra procéder par contre."

20h09. Première frappe cadrée pour le Maroc. "C'est bien, ça redonne un peu espoir", souffle Hayat en apportant des samoussas marocains.

20h16. Hakim Zyech, bien lancé dans la surface de réparation, rate son contrôle et écrase son tir. "Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il a mangé trop de couscous ou quoi ?", s'énerve Hayat.

20h35. Grosse occasion manquée par Kylian M'Bappé. "Dommage, c'était le bon moment de mettre le 2-0, mais en tout cas, ça, c'est une occasion ; parce que les occasions marocaines, on ne les voit pas !", chambre Jean-Marc.

20h48. Mi-temps, la France mène 1-0. "Désolée mais j'ai encore les boules qu'on ait encaissé ce but si vite, regrette Hayat. La France mène, et le Maroc, ben... On est mal, on est mal !" Pas d'excès de confiance, pourtant, pour son mari : "Je trouve qu'on laisse trop jouer les Marocains, et qu'on risque de le payer. A mon avis, ce n'est pas gagné, loin de là !" On profite de la pause pour déguster une délicieuse pastilla marocaine - le plat idéal en cas d'événement. "Après avoir avalé ça, on ne peut que supporter le Maroc", conclut Hayat.

"Gagnant, quel que soit le résultat !"

21h12. Enorme occasion pour le Maroc. "On domine, on domine, ça va finir par rentrer", espère Hayat. "Faut qu'on arrête de jouer petit bras", grogne Jean-Marc.

21h18. Enième faute sur Antoine Griezmann. "Celui-là, il tombe comme les mouches," se plaint Hayat. "C'est surtout que les Marocains font trop de fautes", critique son époux. Leur fils Benjamin, qui est arrivé en cours de match, joue le médiateur : "La réalité, c'est plutôt que Griezmann fait un match énorme, il est partout et gêne constamment ses adversaires."

Un délicieuse pastilla pour attaquer la seconde mi-temps © Radio France - François Guéroult

21h33. Nouvelle occasion pour le Maroc, en vain. "Ce n'est pas possible, on a le mauvais œil ou quoi ?", s'énerve Hayat, qui ajoute, devant les rires de Jean-Marc : "Toi, tu vas finir par dormir dehors ce soir !'

21h37. La France double la mise par Randal Kolo Muani. "2-0, cette fois, c'est fini pour le Maroc, constate Hayat, l'espoir est très très loin... C'est fini pour moi aussi : j'arrête de supporter le Maroc, vive la France !"

21h53. Fin du match, la France est qualifiée pour la finale contre l'Argentine. "Franchement, le Maroc a dominé et on a eu chaud, mais c'est fait, on est en finale ! se réjouit Jean-Marc. Et pour dimanche, tout le monde sera derrière les Bleus, pas vrai ?" Sanaa approuve : "C'est déjà une victoire pour le Maroc d'avoir été si loin, de toute façon je ne pouvais être que contente ce soir, en tant que Française d'origine marocaine. Bravo la France, et pourvu qu'on gagne en finale !"

