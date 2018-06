Périgueux, France

Leurs crampons sont sur le terrain de foot de Marsac mais leur tête est en Russie, au championnat du monde de football. Ces petits footballeurs en U7 à Périgueux sont des fans inconditionnels des Bleus.

Ils ont entre 6 et 9 ans et ils connaissent les noms des joueurs de l'équipe de France par cœur. "Ils jouent super bien et j'adore le football" confie Thomas, 7 ans et demi.

Les enfants veulent tous avoir le maillot de l'équipe de France de football : "j'ai le drapeau, le maillot et quand il y a un match, ma maman me dessine un drapeau français sur la joue" raconte Louis, un petit blond aux yeux bleus de 6 ans.

Pour Serge, leur entraîneur, c'est une véritable fête pour les petits. "Ils font des petites coupes du monde entre eux, c'est un moment exceptionnel pour eux". Un enthousiasme partagé par Delphine la maman de Thomas "ils rêvent tous de devenir footballeurs professionnels et de participer à une coupe du monde. Ce sont de bons exemples pour nos enfants."

Le joueur préféré des enfants c'est Kylian Mbappé. L'attaquant de 19 ans est même "mieux que Zidane" pour ces petits qui n'étaient évidemment pas nés en 1998 lorsque la France a remporté la coupe du monde.

Le match contre le Pérou a lieu ce jeudi 21 juin, à 17 heures, l'heure parfaite, juste après l'école. Et les enfants ont des conseils pour les Bleus : "jouer en équipe", "se faire des passes" et bien sûr "marquer des buts"