Coupe du Monde de football : pas d'écrans géants en Béarn et en Bigorre pour la demi-finale France-Maroc

Alors que ça y est, les Bleus sont arrivés jusqu'au dernier carré de la Coupe du Monde au Qatar, il n'y aura pas d'écrans géants ni de fan zones en Béarn et en en Bigorre pour vivre la demi-finale du mondial de foot France-Maroc ce mercredi 14 décembre, à 20h. L'ambiance risque d'être un peu moins vibrante, sans grandes foules rassemblées sur les places et dans les rues, comme en 2018.

ⓘ Publicité

Il faut dire que cette année, le contexte est très différent : c'est l'hiver, les budgets des villes sont parfois serrés à cause de la hausse des prix de l'énergie, et ce mondial 2022 souffre de polémiques sr le Qatar, pays hôte accusé de bafouer les droits humains et l'environnement. Résultat : les plus grosses villes du territoires ont trouvés beaucoup de bonnes raisons pour ne pas diffuser la demi-finale, et même parfois la finale.

Pas d'écran à Pau, Lourdes, Orthez et Oloron

La ville de Pau n'a prévu aucun grand écran pour suivre France-Maroc, comme elle l'avait annoncé avant le coup d'envoi du mondial, et elle esquive la question de la diffusion d'une possible finale dimanche : "on verra si la France passe, pour l'instant ça n'est pas d'actualité" répond la mairie.

Aucun suspens en revanche à Lourdes. Pas d'écran pour la ville, par principe, puisqu'elle a décidé de boycotter ce mondial polémique. Une ligne aussi suivie par Orthez, en Béarn, où la maire indique qu'il boycotte à titre personnel, et prévoit donc de ne rien mettre en place au niveau de la commune. A Oloron-Sainte-Marie, il n'y aura pas d'écran géant pour la demi-finale, comme pour la finale a priori. La mairie oriente les supporters plutôt vers les bars et restaurants pour suivre les matchs.

Pas de demi-finale sur grand écran à Tarbes à cause du marché

A Tarbes en revanche, la ville avait promis avant le début du mondial des écrans géants si la France atteignait le dernier carré. Mais la promesse ne sera pas tenue pour la demi-finale, cette fois pour des raisons d'organisation. Le match devait être diffusé sous la halle Marcadieu, mais comme il tombe un mercredi soir, ça complique la donne. Le lendemain matin, c'est jour de marché. La mairie indique qu'il est trop compliqué d'installer et de désinstaller dans la même soirée un écran géant, la veille du marché.

Un problème qui ne vaut que pour la demi-finale. Comme promis, si la France se qualifie en finale et joue le dimanche 18 décembre, il y aura bien un écran géant pour permettre au public de suivre le match sous la halle.