Coupe du monde de rugby 2023 : Aix est prête pour accueillir le XV de France

Le XV de France à Aix-en-Provence pour la coupe du Monde 2023 ! Selon nos informations l'équipe de France va choisir la ville du roi René pour camp de base l'an prochain. "C'est fait à 90%", indique à France Bleu Provence une source proche du dossier. Les Bleus, qui ont réalisé le Grand Chelem lors du dernier Tournoi des 6 Nations, se sont déjà préparés en Provence l'hiver dernier, entre Cassis, Carpiagne et Aubagne.

France Bleu Provence a vérifié où et comment les Bleus vont s'installer et s'entraîner à Aix-en-Provence.

Les Bleus s'entraineront au stade Carcassonne. Copier

Des chambres réservées à l'hôtel "Renaissance"

Selon nos informations, l'équipe de France a déjà réservé près de 70 chambres à l'hôtel Renaissance même si la direction de l'établissement ne fait aucun commentaire. C'est un hôtel tout confort avec piscine intérieure et extérieure, un spa, un hammam et 800 mètres carrés de salles de séminaires modulables. Ce qui est très utile pour installer les tables de massage et de récupération.

La pelouse du stade Carcassonne séduit Fabien Galthié

Les Bleus s'entraineront à 10 minutes de l'hôtel, au stade Carcassonne choisi par Fabien Galthié pour la qualité de sa pelouse. Mais aussi son gymnase de 800 mètres carrés et les deux pistes d'athlétisme que la ville d'Aix s'engage à rénover pour une livraison au plus tard en juillet 2023. Reste la date d'arrivée du XV de France. Encore incertaine. Peut-être dès la fin août et jusqu'à fin septembre pour le match des Bleus au stade Vélodrome contre une équipe africaine pas encore qualifiée.