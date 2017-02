Coupe du monde de rugby 2023 : Bernard Laporte a rencontré Alain Juppé à Bordeaux

Le nouveau président de la Fédération Française de Rugby a rencontré Alain Juppé hier à Bordeaux. Bernard Laporte venait évoquer une présence bordelaise dans la candidature française pour la coupe du monde de rugby 2023.

"Si j'étais maire, je ne refuserais pas la coupe du monde" a déclaré hier Bernard Laporte à l'hôtel de ville de Bordeaux où il était reçu par Alain Juppé. Rien ne dit que le maire de Bordeaux en ait eu l'idée. En tous cas, le nouveau président de la Fédération Française de Rugby, qui a relancé la candidature française pour le mondial 2023 face à l'Irlande et l'Afrique-du-Sud, a voulu présenter lui-même le cahier des charges à respecter pour la tenue de rencontres à Bordeaux. A priori, rien de plus contraignant que pour l'organisation de l'Euro 2016 de football qui avait déjà nécessité un stade vierge de pub et sans naming. Et l'expérience de l'Euro a été positive économiquement. La ville a dépensé 5,5 millions d'euros pour des retombées estimées à 126 millions. Et la coupe du monde de rugby dure plus longtemps que l'Euro. Il faudra en revanche organiser la cohabitation avec les Girondins de Bordeaux.