Coupe du monde de rugby 2023 : la région Sud Paca a son plan pour séduire les touristes étrangers

À un an et demi de la compétition, la région Sud Paca présente ce mardi à Marseille son plan rugby pour profiter des retombées économiques du premier évènement majeur post-covid organisé en France. L'objectif est d'attirer et fidéliser une partie des 600.000 touristes attendus à l'automne 2023.

À un an et demi de la coupe du monde de rugby en France, la région Sud Paca espère transformer l'essai et faire du 3e évènement sportif de la planète, un succès économique. Les élus et professionnels du tourisme ont ainsi présenté ce mardi à Marseille un plan rugby. Environ quatre millions d'euros pour faire la promotion de la région à l'étranger et faciliter l'accueil des touristes à l'automne 2023.

Selon les projections, 600.000 étrangers sont attendus en France sur les sept semaines de compétition (8 septembre - 28 octobre 2023). La région Sud Paca devrait en attirer au moins la moitié et peut-être plus.

France Bleu Provence a vérifié ce plan rugby de la Région.

300 millions d'euros de retombées économiques espérés en région Sud Paca Copier

Avec 10 matchs et des camps de base, la Région Sud Paca sera "the place to be"

"La Région Sud sera certainement la capitale mondiale du rugby", ose un brin chauvin Henri-Pierre Mondino, interrogé par France Bleu Provence. Pour le vice-président de la Fédération Française de Rugby, "c'est the place to be, avec deux villes, 10 matchs dont deux quarts de finale. C'est l'endroit où il faut être absolument".

Outre Nice et surtout Marseille, deux villes très bien pourvues par l'organisateur avec respectivement quatre et six rencontres organisés, Toulon sera camp de base des champions du monde sud-africains et Aix-en-Provence devrait bien accueillir le XV-de-France même si l'information n'a pas encore été officialisée.

à lire aussi Coupe du monde de rugby 2023 : Avignon hébergera l'Uruguay