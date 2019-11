Coupe du monde de rugby 2023 : le comité d'organisation toulousain très optimiste

Ce samedi au stade Ernest-Wallon, en marge des rencontres internationales prévues entre Occitanie et sélection espagnole, un comité local d'organisation pour la Coupe du monde de rugby de 2023 va être lancé. Un comité avec des membres de la fédération française de rugby et des acteurs locaux.

Toulouse, France

Un comité d'organisation local pour la Coupe du monde de rugby 2023 est officiellement lancé à Toulouse ce samedi avec des membres de la fédération française de rugby et des acteurs locaux. Le même jour pour la première fois, une équipe composée de joueurs des clubs professionnels d'Occitanie affrontera la sélection espagnole au stade Ernest-Wallon. Une rencontre féminine aura lieu également.

Le Stadium devrait accueillir quatre matchs du mondial

Claude Atcher, le directeur général du comité d'organisation de la coupe du monde 2023 sera donc présent ce samedi pour le lancement du comité de pilotage à Toulouse. Le directeur général du comité d'organisation est impatient de démarrer les préparatifs : "Le mondial est lancé depuis 18 mois mais c'est vrai que depuis la finale de la Coupe du monde de rugby au Japon, la Coupe du monde de rugby est attribuée de manière unique à la France. _On a quatre ans pour préparer ce grand événement_. On veut que cet événement s'inscrive dans une démarche sociétale et pour cela on lance des comités locaux de coordination qui ont plusieurs missions."

Neuf camps de base présélectionnés dans la région

L'une des missions de ces comités est d'identifier les lieux de camps de base des équipes qui pourraient séjourner dans la région et jouer leur match au Stadium de Toulouse ou dans d'autres villes, explique Claude Atcher : "On a neuf sites présélectionnés dans la région. Les vérifications sont en cours notamment sur la spécificité technique des installations qui sont exigeantes dans ce sport de haut niveau. Il y en aura un à Toulouse bien évidemment."