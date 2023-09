Coupe du Monde de rugby 2023 : polémiques pour le 1er week-end sur l'accès aux stades, la bière, les hymnes

On le sait, l’organisation du mondial de rugby en France est un test, quant à notre capacité à organiser des événements d'envergure à moins d’un an des Jeux olympiques. Mais après seulement trois jours de compétition, et huit matchs disputés, les polémiques s'enchaînent.

Difficultés d’accès aux stades à Marseille et Bordeaux.

Dans certaines villes hôtes, l'accès au stade a parfois posé problème dès le deuxième jour de compétition. Ça a été le cas samedi à Marseille, où à un quart d’heure du coup d’envoi Angleterre-Argentine, **d **es centaines de supporters faisaient encore la queue devant le stade Vélodrome.**** **Certains ont dénoncé un problème d'aiguillage des spectateurs.

À Bordeaux, des supporters irlandais se sont également plaints d’avoir raté le coup d’envoi de la rencontre Irlande-Roumanie, la faute cette fois-ci aux transports en commun . Malgré tout, dans les deux villes, ces problèmes ont été réglés dimanche soir.

Pénurie de bière à Marseille

Autre difficulté à l’intérieur des stades cette fois-ci. À en croire plusieurs internautes sur les réseaux sociaux, la bière a parfois manqué à Marseille. Certains ont dû faire la queue pendant plus d’une heure pour en acheter. D’autres ont eu encore moins de chance, puisque les fut étaient vides à leur arrivée. Les stocks n’avaient pas été prévus en conséquence. À Bordeaux, ce sont les stocks du dimanche qui ont dû être entamés dès le samedi soir, mais le stade a pu être réapprovisionné entre-temps et l’alcool n’a pas manqué.

Hymne national cacophonique

Enfin, il y a la polémique liée aux hymnes nationaux, chantés à capella par une chorale d’enfants. Là aussi, cela a laissé place à des séquences légèrement cacophoniques. Beaucoup ont regretté l'absence de la fanfare de la Garde Républicaine qui aurait permis d'harmoniser le tout.