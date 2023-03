Coupe du monde de rugby à Bordeaux : un village gratuit de 10.000 places sur les quais

Elus et organisateurs de la coupe du monde de rugby réunis au Stade Matmut Atlantique ce vendredi

Le Matmut Atlantique de Bordeaux accueillera cet automne (du 9 au 30 septembre) 5 matchs de poule du mondial dont les Sud-africains, tenants du titre. Au total 210.000 spectateurs sont attendus dans le stade. Toutes les places grand public sont déjà vendues mais il sera possible de vivre cette coupe du monde sans billet.

La mairie de Bordeaux a donné ce vendredi quelques détails du "village rugby" qui sera installé sur le parc des sports de Saint-Michel en bord de Garonne. Ce sera un village sécurisé de 10.000 places. Un lieu d'animation gratuit et de restauration qui sera ouvert tous les week-ends plus les jours de match de l'équipe de France. Au coeur de ce dispositif: un écran géant pour la retransmission en direct de 41 des 48 rencontres de la compétition.

Autre initiative de la mairie de Bordeaux un partenariat avec l'opéra. Des chanteurs professionnels interprèteront les hymnes des nations participantes chaque veille de match.

Un stand spécial coupe du monde (le Bordeaux Métropole rugby tour) sillonne déjà les communes de l'agglomération. A son bord : des jeux, photobooth et objets promotionnels.

Le département de la Gironde s'engage aussi : il va mobiliser ses animateurs de Cap 33 autour de cette fête de l'ovalie. Un grand tournoi mixte de rugby sera également organisé pour 800 collégiens.

La coupe du monde de Rugby en Gironde c'est aussi deux camps de base et trois lieux d'entrainement. Pour rappel Libourne accueillera l'équipe de Roumanie et Lormont celle des Fidji pour toute la durée de leurs parcours dans la compétition. Il y aura aussi des entrainements à Bègles au stade Moga, à Chaban à Bordeaux et au complexe Monseau de Saint Médard en Jalles. En revanche il n'est pas prévu que le public puisse y assister.

Les 5 rencontres au Matmut Atlantique :

- Irlande-Roumanie le 9 septembre

- Pays de Galles - Fidji le 10 septembre

- Samoa - Chili le 16 septembre

- Afrique du sud - Roumanie le 17 septembre

- Fidji - Géorgie le 30 septembre