Coupe du monde de rugby : à quoi ressemble le quotidien des Irlandais à Tours ?

Pour être à peu près sûr de voir au moins joueur irlandais - si vous n'étiez pas à l'entraînement à la Vallée du Cher, qui a réuni 12.000 personnes -, c'est à "El cafecito" qu'il faut aller. Le petit café de la rue du Grand-Marché, dans le Vieux-Tours, est devenu le QG de quelques membres du XV du Trèfle. C'est surtout le matin, vers 11h, ou l'après-midi, après l'entraînement, que la petite troupe s'attable en terrasse.

"Ils viennent parfois à trois, parfois à six, explique Karla, la gérante. Ils nous demandent des Flad White à gogo. C'est comme des cappuccinos, mais avec un double d'expresso. C'est très classique dans ces types de pays. Après, ils sont très gentils mais très discrets. Ils ne vont pas dire grand-chose. En revanche, si on leur demande une petite photo, ils vont dire toujours dire oui. Et avec le sourire qui va bien." Récemment, l'un de ces rugbymen est entré dans la brûlerie, là où est torréfié le café de l'établissement, et a échangé avec Karla. "Il me dit qu'il a aussi chez lui un atelier de torréfaction chez lui et on a pas mal discuté. Pour le coup, ça, c'était une belle rencontre."

Pas de bières dans les pub Irlandais

Certains joueurs sont aussi allés manger à "L'Univers", place Jean Jaurès, et quelques fois au restaurant "Chez Madie", place Plumereau. Et entre commerçants, ça se tire la bourre. "L'autre jour, j'ai vu Baptiste, le patron de 'Chez Madie', raconte Karla. Il m'a dit, tout fièrement, qu'un soir, il y a eu jusqu'à 18 personnes chez lui. Il y a un peu une bataille qui se met en place (rires). Après, ce que je trouve bien, c'est qu'ils vont dans des vrais lieux tourangeaux, fréquentés par les locaux. Et pas dans des attrape-touristes."

En revanche, ils ne sont pas là où l'on aurait pu les attendre, en train de siroter de la Guiness, dans les pour les pubs irlandais de Tours. Le "Shamrock", le "Pale" ou le "Mc Cool's", ils n'y sont pas allés. Du moins, pas encore. Les salariés de 'L'Irish Company", se disent "dégoûtés".

Ils quittent Tours après la phase de poules

Pour le reste, c'est très opaque. Mise à part une petite balade lors de la braderie, il est difficile d'en savoir plus sur leur vie à Tours. Et pour cause, la communication est très verrouillée. En témoigne leur visite, prévue dans le contrat de départ, à l'hôpital Clocheville , auprès des enfants malades. La presse n'était pas conviée et n'a été tenue informée qu'a posteriori de leur venue.

Du côté du château Belmont où ils logent, à Tours-Nord, rien ne filtre. Les propriétaires doivent respecter une clause de confidentialité sur cinq ans, en échange d'un petit chèque. D'ailleurs, les joueurs n'y resteront pas jusqu'à la fin de la compétition. L'information a été mal relayée. Depuis le début, il est prévu qu'ils partent de chez nous lorsque les quarts de finale arriveront. Bye bye Tours. Hello Paris. Ils établiront leur camp de base dans la capitale, où les matchs de la phase à élimination directe se dérouleront.