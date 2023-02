Coupe du monde de rugby à Saint-Étienne : les candidats-bénévoles passent des entretiens avant d'être choisis

Les volontaires détaillent leur motivation pour devenir bénévoles pour la coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques et paralympiques.

"Je ne suis pas stressée comme pour un vrai entretien d'embauche, mais quand même" sourit Florence. Cette étudiante stéphanoise de 22 ans fait partie des premiers à passer un entretien pour devenir bénévole lors de la coupe du monde de rugby à Saint-Étienne à l'automne 2023. Face à l'afflux de candidatures, 700 au total, la Saint-Etienne Métropole organise du mardi 7 février au 21 février six journées de rendez-vous pour sélectionner ses bénévoles. Trois-cent personnes formeront cette équipe.

Des profils très variés

Dans la petite salle du stade Geoffroy-Guichard ce mardi 7 février, les candidats arrivent au compte-goutte. "On a étalé les rendez-vous tout au long de la journée" explique Lisa Faure-Joassard, chargée de production et d'administration pour les grands événements à la métropole, l'une des "madame bénévoles". Les entretiens commencent à 9h, et se terminent à 20h30, pendant 6 journées, soit une centaine de personnes par jour. Si les plages horaires sont si étendues, c'est pour que l'ensemble des candidats puisse venir. "On a beaucoup de jeunes et d'actifs, poursuit la jeune femme, il faut qu'ils puissent venir".

Elle se félicite de la diversité des profils : "on a 50% de femmes, 50% d'hommes, beaucoup de gens de Saint-Étienne et de la métropole, mais certains viennent de bien plus loin. On a des gens qui viennent de Lyon, Chambéry, Veauche…" Sur les 700 candidatures de départs, 600 ont été présélectionnés pour ces entretiens. A l'issue de ces six jours, 300 seront retenus pour suivre les formations et encadrer les événements autours de la coupe du monde de rugby et des jeux olympiques et paralympiques.

Réponse le 15 mars

Dans quatre petites alcôves, les aspirants-bénévoles se succèdent. En une dizaine de minutes, ils expliquent leurs motivations, leurs parcours, au personnel de l'événementiel. Florence explique qu'elle a simplement vu une affiche dans le tram, et qu'elle a "envie de participer à quelque chose de plus grand [qu'elle]". Thierry, fonctionnaire bientôt retraité, veut fait partie "d'un événement important pour le territoire". Ils sauront le 15 mars s'ils sont retenus ou non. Et quand bien même la réponse serait négative, Thierry sera de la fête, "comme pour le tour de France".

