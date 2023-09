Coupe du Monde de rugby : dans la Drôme, des vocations pour les petits ?

Le grand événement sportif de cette rentrée va-t-il susciter des vocations ? La coupe du monde de Rugby débute ce vendredi 8 septembre pour l'équipe de France avec une rencontre au sommet face à la Nouvelle Zélande (21h15). Et ça donne envie à des parents de mettre les enfants au rugby.

Constat à Beauvallon, dans la Drôme, entraînement baby rugby à l'US Véore XV : Augustin, Léo, Noah, ils sont une vingtaine en short à tenter de courir avec un gros ballon ovale dans les mains. Derrière la barrière, sur le côté, Audrey explique que c'est son fils qui lui a demandé d'essayer, "parce que le papa faisait du rugby, et qu'il regarde les matchs avec lui". À côté, Valentin surveille son fils, "c'est le bon moment pour commencer, c'est sûr qu'il va regarder un bout de la coupe du Monde avec moi". Il y a aussi Stéphanie, qui "va forcément y passer" (elle parle des matchs de coupe du Monde), la maman de Noah, qui a voulu essayer le rugby, parce qu'il "aime bien plaquer".

Sport populaire

Sur le côté, la responsable de la catégorie baby s'appelle Isabelle Goze, la mère de Kévin, rugbyman professionnel au VRDR. "Il y a 15 ou 20 petits qui sont là, j'en ai rarement vu autant", sourit-elle. "Je pense qu'il peut y avoir un effet coupe du Monde après le premier match de samedi. C'est vrai que l'équipe de France est populaire, sur les catégories plus âgées, on a des enfants qui s'identifient à des stars, surtout Antoine Dupont". À l'US Véore XV, les entraînements peuvent ainsi commencer dès le plus jeune âge.