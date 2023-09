Coupe du monde de rugby : des jeunes joueurs de Dordogne "à fond derrière les Bleus"

C'est presque une revanche France-Nouvelle Zélande qui se joue à l'école de rugby de Bergerac ce mercredi 13 septembre. Les petits de six à huit ans s'entraînent. Maillot noir de l'Union Sportive Bergerac contre chasubles bleues. "Ah non on est certainement pas les All Blacks !, s'exclame Théo, 6 ans et demi, je les déteste, on est pour la France". Tous les rugbymen en devenir ont vécu la victoire des Bleus face aux All Blacks. Ce jeudi soir, ils seront de nouveau devant la télé pour France-Uruguay. La rencontre débute à 21 heures.

ⓘ Publicité

"Qui va regarder le match ?" demande leur éducateur, Benoît. Tous lèvent le doigt et crient "moi !". Marius compte sur son père qui ne rate pas une seule rencontre, il est très optimiste : "On a battu les All Blacks, donc on est les meilleurs du monde". Son copain Théo se souvient : "C'était super, la France a gagné, ils ont mis pleins d'essais, on a mis une belle raclée". Les deux enfants sont surtout en admiration devant leur joueur préféré : Antoine Dupont.

"On est les meilleurs"

De l'autre côté de la pelouse, chez les U12, plusieurs sont venus à l'entraînement avec leur maillot du XV de France. Léo n'a aucun doute sur la victoire contre l'Uruguay. "On a une poule facile à part la Nouvelle Zélande, l'Uruguay ce n'est pas le plus dur", s'avance l'enfant.

Le match des petits a des airs de France-Nouvelle Zélande © Radio France - Gabin Grulet

A côté de lui, Lucas va même plus loin : "Ce sont les Français qui vont gagner la Coupe du Monde, on est les meilleurs !". Celui qui joue numéro 10 à l'USB et a pour modèle Matthieu Jalibert sortira son drapeau tricolore, son maillot et le maquillage ce jeudi soir. "On regarde avec mes parents, on est à fond. Contre la Nouvelle Zélande on a tous crié, on a fait la fête", s'enthousiasme-t-il.

Donner envier de jouer au rugby

Avant le match face aux All Blacks, samedi dernier, tous les enfants sont venus avec du maquillage bleu blanc rouge à l'entraînement. Benoît, l'éducateur, les entend parler tout le temps d'Antoine Dupont et de ses partenaires. "Ca les motive, il y a même deux enfants qui sont venus s'inscrire ce mercredi parce qu'ils ont vu la Coupe du monde, je suis sûr que ça va donner envie à des jeunes", confie-t-il.

Parmi eux : Chahine, 7 ans. Le petit garçon explique : "Quand j'ai vu les matchs, j'ai demandé à mon père si je pouvais m'inscrire. Il m'a dit oui. J'aime bien prendre le ballon à la main". Selon Jacques Goubie, le responsable de l'administratif au club, il y a une augmentation de 10% cette année dans l'école de rugby. L'USB espère en attirer encore d'autres, si la France va loin dans la compétition.

En attendant, l'entraînement se termine pour les enfants ce mercredi. Benoît les réunis : "qu'est-ce qu'on crie ?", demande-t-il. "Allez les bleus !", répondent en chœur les petits rugbymen.