Coupe du monde de rugby : France Bleu Occitanie en direct de la gare Matabiau à Toulouse ce vendredi

Des invités, des chroniques, des jeux, des cadeaux à gagner, l'équipe de France Bleu Occitanie est en direct, avec plein de surprises, du parvis de la gare Matabiau à Toulouse ce vendredi matin dès 6 heures. Votre radio vous propose une matinale spéciale pour le début de la Coupe du monde de rugby en France. Le premier match des Bleus a lieu vendredi soir contre la Nouvelle-Zélande.

ⓘ Publicité

Des invités en direct du parvis de la gare Matabiau

A partir de 7h, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc sera interrogé sur les retombées économiques attendues pendant cette Coupe du monde. Le coach du Stade Toulousain féminin, Olivier Marin, sera aussi présent dans notre studio délocalisé pour parler des retombées de la compétition sur le rugby en général. A 7h45, Rémy Battesti, le président du club de Labarthe sur Lèze évoquera le rugby amateur et nous parlera des cadettes du club qui ont été retenues pour être ramasseuses de ballons au stadium de Toulouse. A 8h15, nous serons avec notre consultant rugby Gillian Galan (ex-troisième ligne du Stade Toulousain) et notre journaliste spécialiste du rugby Julien Balidas pour parler des chances des Bleus contre les All-Blacks. A partir de 8h40, Cédric Coll, ancien joueur du Top 14, directeur de site à Toulouse Coupe du monde de Rugby viendra nous parler du village rugby à Toulouse et des matchs au Stadium.

À lire aussi Coupe du monde de rugby : les lieux autour de Toulouse où vivre le match contre les All-Blacks

La Coupe du monde de rugby à vivre sur France Bleu Occitanie

Tous les matchs des Bleus dans cette compétition seront à vivre à la radio, en direct et en intégralité. Toulouse dispose d'une fan zone située Prairie des Filtres et d'un village rugby qui pourront accueillir 40.000 personnes. France Bleu Occitanie vous proposera régulièrement des reportages au sein de cette fan zone et des retours sur les cinq rencontres programmées au stadium de Toulouse. Des chroniques sur les secrets de Coupe du monde seront aussi déclinées chaque matin sur France Bleu Occitanie. La Coupe du monde de rugby en France et à Toulouse fera l'objet d'un dispositif de sécurité important avec dans la ville rose 1000 fonctionnaires de police et de gendarmerie mobilisés.

Réécoutez la mini-série "Une vie de rugby" :