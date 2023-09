Coupe du monde de rugby : la plus grande fan zone de France est à Toulouse

La fan zone installée le long de la Garonne à Toulouse pour suivre la coupe du monde de rugby 2023 peut accueillir jusqu'à 40.000 spectateurs, c'est la plus grande de France. Elle ouvre ce vendredi 8 septembre dès 14h. France Bleu Occitanie l'a visitée en avant-première.

Deux écrans géants, un terrain de beach-volley et de quoi se restaurer

La fan zone de Toulouse, autrement appelée "Village Rugby" est tout simplement immense. Située en plein centre-ville, prairie des Filtres le long de la Garonne, on y accède facilement en métro, tramway, bus ou vélo.

Du côté de la zone détente au Village Rugby de Toulouse. © Radio France - Pascale Danyel

À l'entrée, vous avez deux possibilités, soit vous filez à gauche en direction de l'écran géant de 100 mètres carrés,

le plus grand jamais installé dans la ville rose, soit vous filez à droite, là l'écran géant est plus petit, il fait 45 mètres carrés. C'est la zone détente avec le terrain de beach-rugby, les jeux gonflables pour les enfants, des tables sous les arbres et des stands partenaires. Vous pourrez si vous le souhaitez vous mettre dans la peau d'un commentateur sportif pendant quelques minutes.

Un stand pour s'exercer aux commentaires de rugby est installé sur la fan zone de Toulouse. © Radio France - Pascale Danyel

Entre les deux zones : les foodtrucks et la buvette. Ce jeudi après-midi, un millier de fûts de 30 litres attendaient d'être stockés. C'est l'équivalent de 100.000 verres de 25 cl. Commentaires de ceux qui installent : c'est tout juste suffisant pour tenir le premier soir.

Bon à savoir : l'écran de 100 mètres carrés ne sera accessible que les soirs de matches des Bleus et pendant les phases finales. Cette fan zone sera ouverte 20 jours, essentiellement les week-ends, jusqu'au 28 octobre. L'accès est gratuit.