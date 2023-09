Coupe du monde de rugby : le défi des assos de prévention sur la plus grande fan zone de France à Toulouse

Pendant la durée du Mondial, "Fêtons plus, risquons moins" tient un stand sur le village rugby

Entre le premier match au Stadium ce dimanche : Japon-Chili et la plus grande fan zone de France sur la Prairie des Filtres, Toulouse vit à fond cette Coupe du Monde de rugby. Mais ces grands événements, avec notamment la consommation d'alcool peuvent déraper. Des associations veillent au grain et essaient de prévenir au maximum les comportements dangereux.

Pendant la durée du Mondial, le collectif d'associations "Fêtons plus, risquons moins" tient un stand sur ce village rugby, fait des maraudes autour du Stadium et dans le centre-ville, notamment place Saint-Pierre.

Les JO en ligne de mire

"On donne du matériel de prévention : bouchons d'oreille, éthylotests, préservatifs", explique Flora Delaune, coordinatrice prévention de l'asso Avenir santé, qui fait partie du collectif. "On a un espace séparé pour prendre en charge les victimes de violences sexistes et sexuelles. Elles peuvent s'isoler avec une psychologue présente sur l'espace."

Isabelle Martinez est chargée de mission prévention de la délinquance à la métropole de Toulouse. **"On est regardé comme précurseurs de ces actions de prévention, qui pourraient être développées dans d'autres villes de France à l'occasion des Jeux Olympiques 2024", explique-t-elle.