Rugby : le Périgourdin Hugo Reus reçoit le titre de meilleur réalisateur du mondial

Cette génération de joueurs n'en finit pas d'impressionner, les Bleuets ont remporté la Coupe du Monde de rugby en Afrique du Sud ce vendredi, en battant l'Irlande 50 à 14, lors d'une finale magistrale. Le Périgourdin, Hugo Reus reçoit en plus le titre de "meilleur réalisateur" de ce mondial, avec 60 points inscrits.

ⓘ Publicité

Formé à Ribérac et à Périgueux

L'ouvreur est originaire de Lisle et il a été formé à Ribérac et au CAP de Périgueux. Il joue actuellement avec les Maritimes à la Rochelle. Un deuxième rugbyman originaire de Dordogne est dans l'équipe des Bleuets, il s'agit de Pierre Jouvin, formé à Saint-Cyprien et au Bugue et qui joue désormais à Agen.

Troisième titre d'affilée

L'équipe de France des moins de 20 ans a remporté tous ses matchs du mondial et remporte un troisième titre d'affilée (2018, 2019 et 2023), il n'y a pas eu de compétitions entre 2019 et 2023 à cause de la pandémie de Covid.