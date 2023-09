Coupe du monde de rugby : les bons endroits pour suivre le match d'ouverture dans le Loiret

La Coupe du Monde de rugby commence ce vendredi 8 septembre 2023 en France avec une affiche de prestige entre la France et la Nouvelle-Zélande. Pour l'occasion, les clubs de rugby du Loiret et les communes jouent le jeu et proposent des diffusions en public.

La nouvelle œuvre, Try, a été spécialement créé par Nathan Samaya pour la Coupe du Monde de rugby. © Radio France - Coline Martin Le Rugby Club de Sully participe à la fête et espère accueillir 600 personnes ce vendredi 8 septembre pour ce premier match de la Coupe du Monde. L'ouverture des portes se fait à 19h30, l'entrée est gratuite avec la présence d'une buvette pour se restaurer. Plusieurs matchs seront diffusés à Patay à l'initiative du Patay Athlétique Rugby Club. Ca commence dès ce vendredi avec l'affiche France - Nouvelle-Zélande, à partir de 19 h 30 à la salle des fêtes de la commune. À Pithiviers, le club de l'USP organise une retransmission du match pour ses joueurs et ses supporters. Une "petite centaine de personnes est attendue" explique Sébastien Gigault, le secrétaire du club. Pour lui, la ferveur monte d'un cran à 24 heures du coup d'envoi, "on pense qu'il y a quelque chose qui va se passer d'ici à demain". Le match et l'avant-match Les sportifs de Fleury-les-Aubrais se rassemblent dès 18h30 pour vivre le match, mais aussi la cérémonie d'ouverture de la compétition. Le rendez-vous est prévu au complexe Jacques-Duclos qui peut accueillir jusqu'à un millier de personnes. L'entrée est gratuite mais il est recommandé de s'inscrire sur le site internet du club . Là encore, une restauration est prévue sur place. Pareil du côté de Châteauneuf-sur-Loire avec le dispositif cérémonie d'ouverture et match à l'espace Florian dès 19 h 30. Les bars d'Orléans dans la mêlée La ville d'Orléans n'a pas encore programmé de diffusion mais pourrait le faire si la France atteint le quart de finale du mondial. Le bar Java Pop situé dans le centre-ville va "envoyer la sauce" pour ce mondial explique le gérant. Le match contre les All Blacks sera retransmis sur des grands écrans. Le Piraat café est déjà complet en intérieur mais la terrasse est prête à accueillir les fans de sport.