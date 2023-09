Coupe du monde de Rugby : on a testé pour vous la "Fan Walk" avec l'ambassade des supporters place du Capitole.

Avant les cinq matchs de la Coupe du monde de rugby qui se dérouleront à Toulouse, des "marches de supporters festives" seront organisées dans la ville, dès le 10 septembre 2023. Une manière d'accueillir de manière festive les supporters mais aussi d'encadrer et de sécuriser ce flux.

De Matabiau à la prairie des Filtres

Appelée "Fan Walk", cette marche traverse le centre-ville, et dessert les lieux d'animation de la compétition. Elle passe notamment par la Fan Embassy (ambassade des supporters ) situé square Charles de Gaulle (derrière la place du Capitole ) et le Village Rugby qui va ouvrir sur la Prairie des Filtres.

Une "Fan Walk" qui a pour but également de faire découvrir le centre historique de Toulouse. Et au programme de ces marches de supporters : des parades festives et musicales avec des spectacles de rue, fanfares, bandas, batucadas au départ de la rue Alsace Lorraine. Ce parcours des supporters passe par la Gare Toulouse Matabiau, rue de Bayard, rue Alsace Lorraine, rue de Metz, Pont Neuf, Cours Dillon (Prairie des Filtres), Pont Saint-Michel, avenue du Grand Ramier, allées du Professeur Camille Soula, allées Jacques Lacassagne.

Bénévoles tous les 200m

Sur le trajet de cette Fan Walk les jours de match, des bénévoles seront posté tous les 200 mètres pour guider les supporters. Des animations sont aussi prévues. Mais sur le trajet de cette « Fan Walk », les commerçants ne sont pas encore tous au courant que le flux passera devant leur porte.

Dimanche 10/09 à 10h50 - Spectacle "Les jouets" : Une parade colorée, dynamique et dansante. Elle est composée de musiciens, de danseuses et de "soldats", dont des échassiers

Vendredi 15/09 à 18h50 - Spectacle de batucada : L'association toulousaine Samba Résille propose une batucada aux rythmes des musiques du monde sur l'itinéraire de la Fan Walk.

Samedi 23/09 à 11h50 - Cosmic Circus : Une parade lumineuse et musicale composée d'acrobates, de jongleurs, d'échassiers, de danseurs proposée par la compagnie Labo M Art.

Dimanche 8/10 à 19h - Les cœurs rouges : Un spectacle élégant et aérien tout en couleur rouge sur l'itinéraire de la Fan Walk. Cette déambulation sera animée par des danseurs, des échassiers, des acrobates .

Des panneaux bleus jalonnent le parcours. © Radio France - SM

La "Fan Walk" débouche au bout du Pont-Neuf sur la prairie des filtres et la "Fan Zone". © Radio France - SM

