Coupe du monde de rugby : sécurité renforcée à Marseille

La ville de Marseille va vivre à partir de ce samedi au rythme de la coupe du monde de rugby. Un événement qui attire des milliers de personnes, notamment parce que le stade Vélodrome va accueillir six matchs de la compétition. Pour cet évènement mondial, la sécurité sera renforcée partout. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône annonce des renforts humains et techniques.

ⓘ Publicité

Renforts humains

La présence des forces de l'ordre est renforcée avec des hommes à l'aéroport, dans les gares, mais aussi dans les transports en communs : bus, tramways et métros. Sur les axes routiers également les contrôle seront renforcés pour lutter contre les comportements dangereux précise le communiqué de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Les lieux qui attirent du monde seront aussi étroitement surveillés avec des patrouilles motorisés, pédestres et cyclistes sur la voie publique avec le renfort d'unités de forces mobiles.

Deux commissariats mobiles en centre-ville

Deux commissariats mobiles vont être déployés pour l'occasion. Ces commissariats serviront à "enregistrer des plaintes et renseigner les passants si besoin", précise le communiqué de la préfecture de police. L’un sera situé sur le bas de la Canebière à proximité du Vieux-Port, l’autre aux abords du stade les jours de match, et à la gare Saint-Charles les autres jours. Au-delà du renforcement des effectifs de forces de l'ordre, la préfecture de police prévoit également un dispositif de lutte anti-drone. Ces moyens seront déployés à chaque match. "Sauf autorisation expresse accordée par les services de l’État, tout vol de drone sera interdit au-dessus du stade, de la zone de retransmission [...] et du village rugby." Chaque match organisé au stade Vélodrome accueillera 60 000 spectateurs.

La préfecture de police a diffusé et mis à disposition des spectateurs dans les lieux les plus fréquentés (hôtels, bars, aéroports, gares, office de tourisme…) des flyers « Voyageurs, bienvenue à Marseille. Nous sommes prêts pour votre sécurité » visant à rappeler la réglementation en vigueur sur le territoire national et à dispenser les conseils élémentaires de prudence.

La préfecture de police invite les spectateurs à emprunter les transports en commun pour se rendre au stade. Le trafic sur le métro et sur les lignes de bus 19 et 83 sera renforcé les jours de match. Les conducteurs de véhicules motorisés sont invités à éviter le secteur du stade plusieurs heures avant le début des matchs.

Des restrictions pour les deux matchs des 9 et 10 septembre.

Un périmètre autour du stade de Marseille sera interdit à la circulation et au stationnement du vendredi 8 septembre 7h00 au lundi 11 septembre à 1h00 du matin. Ce périmètre comprend : - l’allée Ray Grassi, l’allée Marcel Leclerc, l’impasse de la Ola, la traverse Sainte-Marguerite, - la rue Raymond Teisseire depuis l’intersection avec la rue Maguy Roubaud au nord vers le boulevard de Sainte-Marguerite jusqu’à l’intersection avec le boulevard de la Pugette au sud.

En complément, les samedi 9 et dimanche 10 septembre, jours de match, une partie du Boulevard Michelet, ainsi que les contre-allées, situées face au parvis du stade entre l’allée Ray-Grassi et la rue Negresko au nord, et la rue Jean-Picon au sud, seront fermées à la circulation et au stationnement de 12h00 à 1h00 du matin. Il est vivement conseillé d’éviter ce secteur autant que possible.