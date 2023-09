Coupe du monde de rugby : spectateurs mieux aiguillés, hymnes sans canon, l'organisation revoit sa copie

Des supporters qui ratent le coup d'envoi d'un match à Marseille, le manque de boissons dans les stades, hymnes inaudibles : le premier week-end de la Coupe du monde de rugby a été entaché par " plusieurs ratés" selon les mots de la ministre des Sports. Des couacs qui ont légèrement gâché la fête des supporters français et étrangers. Attendus au tournant alors que la deuxième journée débute ce jeudi avec France-Uruguay à Lille, les organisateurs ont décidé de serrer les vis et de revoir certains points noirs.

ⓘ Publicité

Un meilleur aiguillage des spectateurs

Samedi soir à Marseille, plusieurs milliers de spectateurs étaient toujours bloqués à l'extérieur du stade Vélodrome à quelques minutes du coup d'envoi d'Angleterre-Argentine. Certains ont même raté le début de la rencontre, de quoi fortement les agacer. Ils ont dénoncé un couac dans l'aiguillage des spectateurs. "C'est un dysfonctionnement qui est de notre responsabilité" a reconnu ce matin Jacques Rivoal, le président de France 2023, l'instance organisatrice du Mondial. En revanche, il a assuré qu'il n'y avait pas de "problème structurel" et a plaidé pour que ces "problèmes conjoncturels" ne se reproduisent pas alors que trois nouveaux stades vont accueillir des matchs : Pierre-Mauroy à Lille, la Beaujoire à Nantes et l'Allianz Riviera à Nice.

Tout le dispositif d'accueil des fans a donc été revu comme les annonces dans le métro ou les stands d'informations aux abords du stade. Les volontaires pourront aussi être redéployés dans des endroits clés. À Marseille, il est même envisagé de piocher dans la réserve de bénévoles, qui s'étaient manifestés lors de l'appel à candidature.

À lire aussi VIDÉO - Coupe du monde de rugby : des milliers de spectateurs bloqués devant le stade de Marseille

Assez de boissons pendant les matchs ?

Selon les organisateurs, les spectateurs ont consommé beaucoup plus de boissons que prévu lors du premier week-end de la Coupe du monde. La faute à la canicule, assurent-ils. Pourtant, ils expliquent avoir fait le plein et "visé large en dépassant déjà les records". À Marseille, alors que le précédent record était de 50.000 gobelets vendus en un match, 80.000 gobelets ont été achetés dimanche (essentiellement des gobelets de bières). Pour la suite de la compétition, le problème est réglé, confirme France 2023.

Tout est fait pour mettre en priorité "l'expérience spectateur", précisent les organisateurs. Un mot à la mode et pris très au sérieux par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, à un an des Jeux olympiques et paralympiques .

Des hymnes sans canon

Les hymnes sont souvent un moment fédérateur dans les stades entre les supporters et les joueurs. Mais les versions chantées en canon par des enfants, difficilement audibles, ont créé la confusion lors du premier week-end. Pour la suite de la compétition, le canon est finalement rangé au placard.

Les fédérations des équipes participant au Mondial 2023 ont donné de premiers retours positifs sur les nouvelles versions des hymnes nationaux chantés par des enfants, ont expliqué les organisateurs lors d'une conférence de presse ce mercredi à Paris. C'est donc une version retravaillée et beaucoup plus simple qui est proposée désormais à chaque fédération : "Nous finalisons en ce moment des versions retravaillées, simplifiées, tout en préservant la voix des enfants. Il n'y aura plus de version chantée en canon, qui déstabilisait les spectateurs. Il y a une série de réarrangements, une suppression de la polyphonie et une dimension musicale plus affirmée", a détaillé le président du comité d'organisation France 2023 Jacques Rivoal après des critiques dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Si cette version ne convient toujours pas, les fédérations auront la possibilité d'opter pour une version instrumentale plus classique.

Nos articles incontournables