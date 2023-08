Coupe du monde de rugby : une musicienne de Dordogne va chanter avec ses élèves au Stade de France

Entrer sur la pelouse d'un stade mythique et chanter devant 80 000 personnes. C'est ce qu'attend Alexia et ses élèves le 21 octobre prochain. La musicienne qui a grandi à Terrasson, en Dordogne, est professeure de musique dans un collège de Meaux, en Seine-et-Marne. Depuis un an, elle répète avec sa classe de 29 élèves les hymnes nationaux des pays participants à la Coupe du monde de rugby. Ils auront l'honneur de chanter ceux des deux équipes qui s'affronteront dans l'une des demi-finales, au Stade de France.

"C'est un projet incroyable qu'on aura la chance de faire qu'une seule fois dans notre vie, que ce soit pour eux ou pour moi", sourit Alexia, quelques minutes avant un concert mi-août à Périgueux. Le projet s'appelle "La mêlée des chœurs" . Au début de chaque rencontre, des élèves en zones d'éducation prioritaires chanteront les hymnes en face des joueurs. Pour la demi-finale le 21 octobre, 135 jeunes seront sur la pelouse dont les 29 qui apprennent la musique avec Alexia.

"On va voir Mbappé ?"

"Quand on m'a dit qu'on serait au Stade de France, je me suis dit 'C'est pas possible !'", raconte l'enseignante. Elle a donc attendu un peu avant de l'annoncer à ses élèves pour ne pas créer de faux espoirs. "Ils étaient comme des fous, leur première réaction, c'était de demander : 'On va voir Mbappé ?' parce qu'ils connaissent mieux le foot que le rugby", s'amuse-t-elle. Pas de Mbappé, non, mais un passage à la télévision devant des millions de téléspectateurs dans plusieurs pays.

"Voir les étoiles qu'ils auront dans les yeux, ce sera incroyable", se réjouit Alexia. Ce projet lui tient particulièrement à cœur puisque l'objectif est d'impliquer des jeunes de quartiers populaires. La professeure poursuit : "Ils n'ont pas forcément la chance de sortir de leur quartier, le fait de mettre un pied au Stade de France, c'est une belle opportunité". Elle les a déjà vus s'émerveiller dans l'enceinte du stade au mois de juin pour une répétition générale.

Vingt hymnes à réviser

Mais derrière ce rêve, il y a du travail. Alexia doit apprendre tous les hymnes nationaux à ses élèves, car ils ne savent pas quelles équipes vont s'affronter. "Il faut être prêt à chanter celui de la Nouvelle-Zélande, des Iles Fidji ou la Marseillaise", explique la musicienne. Elle a reçu des partitions, des extraits audio et des prononciations de natifs des différents pays pour travailler. "C'est très strict", ajoute-t-elle. Il a fallu pas moins de trois heures par semaine depuis un an pour les apprendre par cœur.

Ce travail leur apporte beaucoup selon la professeure : "Ils ont découvert quasiment vingt langues, ils s'ouvrent à d'autres cultures et on essaye de parler du sens de chaque hymne". Leurs préférés ? L'hymne néozélandais et le sud-africain. Même si les élèves espèrent évidemment chanter la Marseillaise au Stade de France, et voir les Bleus l'emporter.