Brest, France

"Oh, tiens ! Un gwenn-ha-du !" Cette remarque, on l'entend à chaque rencontre sportive... Le mondial de football, ne fait pas exception. Le drapeau breton a été aperçu lors de la rencontre entre l'Espagne et la Russie, entre le Brésil et le Costa Rica, encore lors du choc entre l'Uruguay et le Portugal, et bien sûr, lors des matchs de l'équipe de France. Lorsque le jeu est un peu moins intéressant sur le terrain, les bretons s'amusent à partir à la recherche du drapeau noir et blanc !

Un drapeau breton au milieu des drapeaux russes, normal ! #ESPRUS — Erwan Chapel (@Air1_16) July 1, 2018

Y'avait un drapeau breton au milieu des supporters brésiliens 🤔 pic.twitter.com/kemXtcLclk — Lionel (@_Wobs) June 23, 2018

Regarder le match BRESIL contre le COSTA RICA qui se passe en RUSSIE et voir un drapeau BRETON. pic.twitter.com/ep9ppupzOo — Salomé |:| (@Little_Monkeyzz) June 22, 2018

J'ai vu le drapeau Breton chez les supporteurs Uruguayens 😂 #URUPOR — Andréa (@Ankhge) June 30, 2018

Quand on ne trouve pas le gwenn-ha-du dans les tribunes on le retrouve chez les supporters !

Et si les téléspectateurs ne le trouvent pas... ils s'inquiètent presque :

Aucun drapeau breton dans les tribunes des stades russes. Je suis inquiet. Avec plus de 20 degrés à Brest en ce moment, je me demande si la canicule n’a pas fait un carnage... #Russie2018#CoupeDuMonde2018 — Julien Mestre #allezlesbleus 🇫🇷 (@JulienMestre) June 27, 2018

J'ai pas l'impression d'avoir déjà vu un drapeau breton dans les tribunes de la #coupedumonde2018, vous foutez quoi les mecs là ?! Réveillez vous ! — Ptit Bandit (@ny_mous) June 26, 2018

D'ici la finale, le 15 juillet, la collection risque encore de s'agrandir !