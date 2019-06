Coupe du monde féminine 2019 : les tenues pour les footballeuses sont très dures à trouver en Mayenne

Le coup d'envoi de la Coupe du monde de football féminin est donné ce 7 juin, à Paris. Il est encore temps de vous procurer le maillot des Bleues. En Mayenne, à Laval, tous les magasins de sport ne le proposent pas et les enseignes ne vendent pas non plus d'équipements exclusivement féminins.

Département Mayenne, France

La Coupe du monde de football féminin commence ce vendredi 7 juin avec France-Corée du Sud en match d'ouverture, à 21 heures, au Parc des Princes à Paris. Les joueuses de Corinne Diacre porteront une tenue créée exprès pour l'événement : un T-shirt bleu très cintré, avec un coq rose doré sur la poitrine et un discret drapeau tricolore au bout des manches.

Ce T-shirt peut s'acheter dans les magasins de sport, à condition de le trouver. En Mayenne, à Laval, ce n'est pas le cas partout, et c'est encore plus dur de trouver de l'équipement dédié aux footballeuses.

Frédéric Gendrot est responsable d'un magasin de sport à Laval, il a mis en place un rayon foot tout au fond de son enseigne. Sur les porte-manteaux, des T-shirts pour hommes. Sur les étagères, il y a des chaussettes classiques rouges, blanches, noires, bleues d'un côté et de l'autre, des shorts du même code couleur.

Dans ce magasin, les chaussettes, les shorts et les chaussures de foot sont mixtes. © Radio France - Aurore Richard

Rien n'est véritablement dédié aux footballeuses. "C'est assez mixte. Les marques n'ont pas fait une grande collection pour cet univers [féminin] donc on n'a pas beaucoup de choix. C'est du commerce donc il faut avoir de la sortie de produits pour que les marques investissent", justifie ce responsable de magasin.

Les footballeuses ont plus de choix sur internet

Si un club féminin a des besoins, Frédéric Gendrot peut quand même passer commande, sur catalogue. En revanche, c'est plus problématique quand une joueuse veut s'équiper seule. Une situation que connaît bien Charlotte Messager qui joue dans un club mayennais, les "Francs Archers Laval" :

Pas le choix, on va chez les hommes"

Elle a du mal à trouver des shorts qui lui tiennent bien la taille par exemple, elle doit alors se tourner vers le rayon enfants. Parfois, elle ne trouve rien après avoir fait trois ou quatre magasins. "Sur internet, ils font un peu plus de choses donc on essaie de trouver des coupes un peu plus féminines. On aime bien avoir des choses près du corps et cela se fait de plus en plus, heureusement", explique la jeune femme de 26 ans.

Selon elle, cela pourrait même aller encore plus vite si les Françaises remportent le mondial, à la maison, le 7 juillet prochain.