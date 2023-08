Coupe du monde féminine de football : peu d'ambiance à Laval après la qualification de la France en quart

Les Bleues sont qualifiées pour les quarts de finale de la coupe du monde féminine de football. Les joueuses d'Hervé Renard ont largement battu le Maroc ce mardi midi 4-0. Un match à sens unique à l'heure du déjeuner suivi par quelques clients du bar/restaurant La Terrasse à Laval, beaucoup moins que lors de la coupe du monde masculine en décembre dernier.

Alors que la Marseillaise résonne dans le stade d'Adélaïde, Paul est le seul à entonner l'hymne national. "On est à Laval, en plein été. Tout est réuni pour qu'il y ait un peu moins d'ambiance." À quelques mètres, Amine est l'unique supporter marocain dans l'établissement. Ses amis sont tous au travail mais il ne voulait pas rater ce match. "L'important, c'est de supporter le Maroc, les filles, les hommes, c'est pareil."

Amine est venu seul regarder la rencontre © Radio France - Marcellin Robine

Le coup d'envoi est donné. Paul et ses amis profitent de leurs retrouvailles pour déjeuner et voir le match. La bande d'amis est plus intéressée à discuter qu'à regarder Eugénie le Sommer et Wendie Renard jouer et personne n'a les yeux rivés sur la télé lors de premier but. "J'étais en train de laver mes lunettes...", regrette un des copains attablés.

L'erreur ne se répète pas pour le 2-0, Clément fait un cœur avec ses doigts. "Je les aime, elles nous font rêver, après ce mauvais temps, elles nous ramènent un peu du sourire. Ça fait plaisir."

Les Françaises marquent rapidement un troisième but, puis un quatrième en deuxième mi-temps. Sans vraiment déclencher de ferveur. Jules espère que l'engouement sera plus fort pour la suite de la compétition. "C'est vraiment ça qui manque l'ambiance. Si ça avait été l'équipe de France hommes avec 100 personnes dans le bar, on se serait foutu à poil. Alors que là, y a eu un but, on criait juste yes, on était content mais il y a moins d'engouement et ce sont les gens qui créent l'engouement."

Samedi, il ne faudra pas faire la grasse matinée pour vibrer devant les Bleues, le quart de finale contre l'Australie est prévu à 9h.