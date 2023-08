Coupe du monde féminine : pas encore d'engouement dans les bars rennais

"En phase de poules pour la coupe du monde des hommes, le bar est bondé", lâche Alexandre, le responsable du bar Le Scoop à Rennes. Pour la compétition féminine en Australie, "on nous a demandé une fois d'allumer nos télévisions pour mettre un match, mais c'est extrêmement rare", le barman a d'ailleurs seulement mis l'image du match et pas le son "pour ne pas l'imposer aux autres clients."

Tous les patrons de bar rencontrés à la veille du match France-Maroc à Rennes font le même constat : il n'y a pas la même ferveur dans leurs bars et dans la rue pour les footballeuses françaises que pour les footballeurs. Ce manque d'engouement ne les incite pas à mettre en place les mêmes dispositifs que pour la Coupe du monde au Qatar des hommes, en décembre dernier. Le serpent se mange la queue. Tous pointent "le manque d'exposition médiatique de la compétition féminine."

Mickael Taurand, le gérant du bar La Bonne Nouvelle place Saint-Anne à Rennes © Radio France - Simon Cheneau

Pour les compétitions masculines, Michaël Taurand le patron de La Bonne nouvelle place Saint-Anne avait "mis en place une deuxième télé, c'était toute une organisation. Mais c'est aussi parce que dans ce genre de cas on a des appels à l'avance, on nous demande s'il reste de la place, les gens réservent des tables. Là, il n'y a pas beaucoup d'engouement, peut-être que les gens regardent plus chez eux."

Pas de drapeaux, pas de goodies

Son voisin Oli, patron du bar Le Comptoir ajoute : "Pendant la Coupe du monde au Qatar on a reçu des goodies, des drapeaux, nos fournisseurs-là n'en parlent pas. Mais par exemple il y a la Coupe du monde masculine de rugby en septembre, j'ai déjà eu une réunion à ce propos, c'est prévu bien en avance, les gens en parlent, les gens en demandent. Ce qui n'est pas le cas pour le Mondial féminin là..."

Isabelle et Pierre essayent de regarder au maximum les matchs, mais les horaires sont trop compliqués. © Radio France - Simon Cheneau

Assis avec leur verre de Monaco, Pierre et Isabelle, des Bretons, regrettent eux aussi ce manque d'engouement, qu'ils partagent. "Ça aurait été bien qu'on ait le même engouement que pour les hommes, mais les horaires ne conviennent pas", estime Isabelle. Pierre regrette le manque de "visibilité de la compétition" et pense que l'engouement peut venir selon l'évolution des Bleues, "si elles atteignent le dernier quart de la compétition, ça va peut-être démarrer."