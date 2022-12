Coupe du monde : la préfecture de l'Isère interdit fumigènes, feux d'artifice et pétards

La préfecture de l'Isère a pris des mesures à l'occasion du match de coupe du monde de football entre la France et le Maroc ce mercredi 14 novembre. Fumigènes, pétards et feux d'artifice sont interdits à partir de 20 heures et jusqu'au jeudi 15 décembre à 8 heures.