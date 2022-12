Coupe du monde : la demi-finale France-Maroc diffusée sur écran géant au Zenith de Dijon

"Si l’équipe de France se qualifiait pour la demi-finale et la finale de la Coupe du monde, ce que je souhaite, la Ville pourrait retransmettre les matchs du dernier carré comme en 2018, pour répondre à une forte demande populaire", indiquait en octobre dernier le maire de Dijon, François Rebsamen. On y est : les Bleus vont défier le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde, mercredi 14 décembre 2022, à 20 heures. "Le match sera retransmis en direct sur grand écran au Zénith de Dijon" annonce la municipalité dans un communiqué, envoyé lundi 12 décembre. Alors que la capacité maximale du Zenith est de 9000 personnes, on ne connait pas encore le nombre de spectateurs qui seront autorisés. Selon les informations de France Bleu Bourgogne, l'entrée sera gratuite et ne devrait pas se faire sur réservation ou sur inscription.

ⓘ Publicité

Le communiqué de François Rebsamen

"La France prouve une nouvelle fois qu'elle est un grand pays de football. Les Bleus affronteront la belle équipe du Maroc en demi-finale et comme je l'avais annoncé, le match sera retransmis en direct sur grand écran au Zénith de Dijon. Aux supportrices et supporters, je souhaite un excellent match et que le meilleur gagne. Cette demi-finale doit être celle de la joie et d'une belle fête collective quel que soit le vainqueur. La Coupe du monde passionne les français comme jamais, place au football et allez les Bleus !"