Coupe du monde : le café Jules Verne tient le boycott jusqu'au bout à Grenoble

Ils avaient annoncé la couleur : les gérants du café Jules-Verne près du jardin de ville à Grenoble n'ont pas installé d'écran dans leur bar pour diffuser la Coupe du monde de football au Qatar. Ni les matchs de poules, ni même la finale alors que les Bleus s'étaient qualifiés, ce qui promettait une soirée haute en émotions et en chiffre d'affaires.

Clément et Sylvain Jouanneau ont assumé de se priver d'une soirée potentiellement record en caisse pour respecter leurs valeurs. "Rien ne va écologiquement, c’est un désastre politiquement, c’est un désastre en termes de respect des droits" estimait Clément au micro de France Bleu Isère au début de la compétition. Quelques membres de l'équipe n'ont pas résisté aux sirènes du football et ont regardé la finale France-Argentine mais chez eux, sans l'ambiance survoltée du bar.

Contents d'avoir tenu leur engagement

"Il y a une énorme différence entre le fait de regarder la Coupe du monde et le fait de promouvoir l'événement" pour Clément Jouanneau. "Le fait de ne pas diffuser, c'est ne pas promouvoir." Difficile pour le barman d'estimer le montant que l'établissement n'a pas collecté, probablement "entre 10 et 15.000 euros, ce n'est franchement pas négligeable" mais "techniquement on n'a pas perdu de l'argent, c'est juste que c'est de l'argent qu'on n'a pas encaissé."

Le bar propose différentes activités tout au long de l'année alors "on s'est serré la ceinture, mais on l'a fait ! On est contents d'avoir tenu jusqu'au bout nos engagements" sourit Clément Jouanneau. Le sport est loin d'être banni du café Jules-Verne puisqu'il diffusera la Coupe du monde de rugby qui se déroulera en France en 2023.