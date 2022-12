Coupe du monde : "Le peuple marocain est incroyable" : la qualification du Maroc fêtée à Bordeaux

Des klaxons, d'abord, puis la marée rouge a déferlé dans les rues de Bordeaux. À 18h45, dès le dernier tir au but réussi par le Maroc, qualifié hier en quart de finale de la Coupe du monde en battant l'Espagne (0-0, 3-0 tab) les supporters marocains ont bruyamment célébré le résultat dans les rues de Bordeaux. Comme lors des deux derniers matchs du Maroc, le point de ralliement était la place de la Victoire, embrasée par les fumigènes et feux d'artifice. Le rassemblement a compté jusqu'à 2 000 personnes selon Sud Ouest. Le trafic du tram a d'ailleurs été interrompu jusqu'à 21 heures.

"C'est incroyable, on n'a jamais vécu ça, notre génération ne connaît que des éliminations en poule", savoure Zaid, 20 ans. "L'ambiance est incroyable, le peuple marocain est incroyable. En plus avec nous il y a les Algériens, les Tunisiens, les Égyptiens...", sourit le jeune homme, tandis que Yasmine, 22 ans, débriefe le match. "C'était difficile à regarder, c'était chaud. Mais on voulait aller aux tirs au but, on savait qu'on allait les gagner ! Ca nous donne de l'espoir pour la suite".

La suite, ce sera le quart de finale contre le Portugal, large vainqueur de la Suisse (6-1), samedi à 16 heures à Doha. Et peut-être à 18h place de la Victoire.